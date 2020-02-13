موجز أخبار الأهلي والزمالك: مناورة شيكابالا حديث القلعة البيضاء قبل السوبر الأفريقي.. والأحمر يكثف تحركاته لضم نجم الإسماعيلي

يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة الترجي التونسي غدا الجمعة في بطولة كأس السوبر الأفريقي في العاصمة القطرية الدوحة، كما أنهى الأهلي استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي ببطولة الدوري المصري.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الخميس 12 فبراير 2020:

مناورة شيكابالا حديث الزمالك

يضع فريق الزمالك اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لمباراة الترجي التونسي، وسط جدل حول مشاركة القائد محمود عبدالرازق ”شيكابالا“ نجم الفريق الأبيض.

وتضاربت الأنباء حول جاهزية شيكابالا بعد أن ترددت أنباء قوية حول إصابة اللاعب المخضرم وعدم لحاقه بالمباراة المرتقبة أمام الترجي، وتأكيدات البعض أن شيكابالا جاهز بشكل طبيعي في التدريبات وسيشارك في اللقاء.

وأضفى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك المزيد من الغموض حول موقف شيكابالا برده على سؤال جاهزية اللاعب قائلا: ”ستشاهدون غدا إذا كان جاهزا أم لا.. إذا شارك سيكون جاهزا وإذا كان خارج القائمة سيكون خارج القائمة“.

وأكد كارتيرون أن الزمالك عانى من ضغوط كبيرة؛ بسبب توالي المباريات، فالفريق يلعب كل 3 أيام وهو ما لم يمنحه أي استعدادات خاصة لمواجهة السوبر الإفريقي، مبديا احترامه للمنافس، كما أشاد بالمدرب معين الشعباني المدير الفني للترجي وقدرته على تجهيز الترجي للمنافسة على الألقاب والفوز بدوري أبطال أفريقيا موسمين متتاليين.

وأكد محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك أنه وزملاءه جاؤوا إلى قطر من أجل خوض لقاء السوبر الأفريقي بكل الجدية، ومحاولة حصد التتويج بلقب البطولة وإسعاد الجماهير الزملكاوية.

وتحدث مجدي تراوي المدرب العام لفريق الترجي عن اللقاء قائلا إن فريقه سيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز، موضحا أن الترجي يحترم الزمالك وتاريخه الكبير وقدرات نجومه.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة على التواصل مع إسماعيل يوسف رئيس بعثة الزمالك في قطر وعضو مجلس الإدارة؛ للاطمئنان على الفريق وتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز باللقب القاري.

الأهلي يكثف تحركاته لضم نجم الإسماعيلي

كثف مسؤولو النادي الأهلي اتصالاتهم للفوز بخدمات اللاعب باهر المحمدي قائد فريق الإسماعيلي في الموسم الجديد، بعدما تواصل أحد الأشخاص المقربين من مجلس الإدارة مع باهر؛ من أجل الاتفاق معه للرحيل للفريق الأحمر في الموسم المقبل.

ويرغب الأهلي في تدعيم خط دفاعه بصفقتين مميزتين خلال الموسم الجديد، وتم ترشيح الثنائي أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي وباهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، خاصة أن باهر يجيد أيضاً دور الظهير الأيمن.

وخاض الأهلي مرانه الأخير على ملعبه مختار التتش قبل لقاء المصري البورسعيدي غدا الجمعة المؤجل من الجولة السادسة للدوري، وضمت قائمة الأهلي كلا من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لحراسة المرمى، ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأحمد فتحي ومحمد هاني والتونسي علي معلول للدفاع، وعمرو السولية والمالي أليو ديانغ ومحمد مجدي قفشة ووليد سليمان وحسين الشحات وأحمد الشيخ والأنغولي جيرالدو ومحمود عبدالمنعم ”كهربا“ للوسط، والنيجيري جونيور أجاي ومروان محسن والسنغالي أليو بادجي للهجوم.

وتوصل النادي الأهلي لاتفاق نهائي مع الثنائي مروان محسن وأيمن أشرف لاعبي الفريق؛ من أجل تمديد عقديهما بعد مفاوضات مكثفة قادها سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

الإسماعيلي يتسلح بالمكافآت قبل لقاء الرجاء

تسلح مسؤولو النادي الإسماعيلي بصرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق لتحقيق الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأحد المقبل، في ذهاب دور الأربعة ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

ووعد إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي بصرف مكافآت خاصة للاعبين حال تحقيق الفوز، على أن يتم صرفها مع التأهل للدور النهائي للبطولة العربية.

وتطرح إدارة الإسماعيلي تذاكر المباراة غدا الجمعة بعد موافقة الأمن على حضور 5 آلاف مشجع للقاء الرجاء.

تصاعد أزمة المصري البورسعيدي

تصاعدت أزمة فريق المصري البورسعيدي الذي هدد بخوض لقاء نهضة بركان المغربي في مدينة مراكش المغربية؛ لرفض الأمن إقامة المباراة على استاد الإسماعيلية بحضور الجمهور في ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن سمير حلبية رئيس النادي المصري رفضه لفكرة إقامة اللقاء على استاد الإسكندرية، مثل مرحلة المجموعات وبحضور ألف مشجع فقط.