موجز أخبار الأهلي والزمالك: فايلر يحتوي غضب كهربا.. والأبيض يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل السوبر الأفريقي

لا صوت يعلو فوق صوت لقاء السوبر الأفريقي بين الترجي التونسي والزمالك المصري، الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة بعد غدٍ الجمعة، في ظل استعدادات الفريق الأبيض بتدريبات مكثفة في قطر.

وترصد إرم نيوز في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020:

الزمالك يتسلح بالمكافآت.. وشيكابالا جاهز

يتسلح فريق الزمالك بالمكافآت المجزية قبل لقاء الترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي، بعدما أجرى مرتضى منصور رئيس النادي اتصالات هاتفية برئيس البعثة إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة.

وخاض الزمالك تدريباته بالعاصمة القطرية الدوحة وسط اهتمام من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني ببعض التعليمات الفنية، خاصة الأطراف، كما تدرب الفريق على ركلات الترجيح.

وتأكدت جاهزية محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب وقائد الزمالك لخوض اللقاء بعد تعافيه من الإصابة بالإجهاد العضلي.

فايلر يحتوي غضب كهربا

احتوى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي غضب لاعبه محمود عبد المنعم كهربا؛ بسبب عدم الاعتماد عليه بصفة أساسية، وعقد فايلر جلسة مع اللاعب على هامش مران اليوم الأربعاء؛ استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري بعد غدٍ الجمعة.

وبدأ الجهاز الفني للأهلي تجهيز السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق بدنياً، بينما انتظم محمد الشناوي حارس المرمى في التدريبات الجماعية، واكتفى الثنائي محمد مجدي أفشة والحارس علي لطفي بالتدريبات التأهيلية.

ويسعى مسؤولو النادي الأهلي لإقناع الجهات الأمنية بالموافقة على إقامة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي على استاد القاهرة بحضور 50 ألف مشجع، بعد تحديد يوم 29 فبراير الجاري موعداً للمباراة.

أزمة جديدة تواجه المصري البورسعيدي

نشبت أزمة جديدة في مواجهة فريق المصري البورسعيدي بعدما أبدى الأمن رفضه لإقامة مباراة الفريق أمام ناديه نهضة بركان المغربي، في ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الإسماعيلية.

وهدد مسؤولو المصري بنقل اللقاء إلى المغرب وخوض اللقاءين هناك، بعد رفض الأمن إقامة اللقاء على استاد الإسماعيلية.

وأعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري القائمة التي تخوض لقاء الأهلي بعد غدٍ الجمعة في الدوري على ملعب المكس بالإسكندرية، وتضم كلاً من: أحمد عبد الفتاح ومحمد شحاتة لحراسة المرمى، والبوركيني سعيدو سانبوري وإسلام أبو سليمة وعمر كمال عبد الواحد وكريم العراقي وخالد مصطفى وحسن علي للدفاع، وفريد شوقي وإسلام عطية والنيجيري إيزي إيميكا والليبي مفتاح طقطق والإيفواري شيخ موكورو ومحمد جابر وعبد الناصر محمد وأيمن ندا للوسط، والنيجيري أوستن أموتو وحسين رجب والفلسطيني محمود وادي وأحمد ياسر للهجوم.

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

يدرس الأوغندي عبده لومالا نجم فريق بيراميدز الرحيل خلال المرحلة القادمة بعد تلقيه عرضا من أحد أندية الدوري السويدي.

وكان لومالا لاعباً في الدوري السويدي قبل انضمامه لبيراميدز.. ويجري اللاعب حالياً برنامجه التأهيلي بعد الخضوع لجراحة في غضروف الركبة.

ومنح الكرواتي أنتي شاشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز لاعبيه راحة لمدة 3 أيام بعد الفوز على المقاولون العرب بالدوري، ويستعد الفريق لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر يوم 21 فبراير الجاري.

أزمة باهر تتصاعد في الإسماعيلي

تصاعدت أزمة باهر المحمدي قائد ومدافع فريق الإسماعيلي مع إدارة ناديه، بعد تسريبات إصدار عقوبات ضد اللاعب عقب سفره إلى ألمانيا.

ورغم تأكيدات المحمدي أنه حصل على إذن من مدير الكرة صبري المنياوي بالسفر إلى ألمانيا، إلا أن إدارة النادي تدرس إعلان معاقبة اللاعب لتهدئة غضب الجماهير.

كما تأكدت جاهزية أحمد أيمن الظهير الأيمن لخوض لقاء الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية، بينما جددت إدارة الإسماعيلي عقد محمود البدري الظهير الأيسر.

وحصلت إدارة الإسماعيلي على موافقة أمنية بحضور 5 آلاف مشجع في لقاء الرجاء المغربي، ولكن الاتحاد العربي لكرة القدم طلب زيادة الحضور الجماهيري.