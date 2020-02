رغم تأكيدات اتحاد الكرة.. محمد صلاح لم يحسم موقفه من أولمبياد طوكيو‎

نفى رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح اتخاذ قرار بشأن مشاركة مهاجم ليفربول في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

ورد عباس عبر حسابه في تويتر على تقرير نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، جاء فيه أن الاتحاد المصري لكرة القدم أكد مشاركته هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي في أولمبياد طوكيو.

لكن عباس قال مع إرفاق رابط الخبر ”لم نتخذ قرارا بعد بهذا الشأن“، لينفي ما قاله شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي بشأن مشاركة صلاح البالغ عمره 27 عاما ضمن الثلاثي فوق السن في مسابقة كرة القدم في طوكيو.

No decision has been made yet. https://t.co/r6uvOAW7kB

