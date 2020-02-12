رغم تأكيدات اتحاد الكرة.. محمد صلاح لم يحسم موقفه من أولمبياد طوكيو‎

نفى رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح اتخاذ قرار بشأن مشاركة مهاجم ليفربول في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

ورد عباس عبر حسابه في تويتر على تقرير نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، جاء فيه أن الاتحاد المصري لكرة القدم أكد مشاركته هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي في أولمبياد طوكيو.

لكن عباس قال مع إرفاق رابط الخبر ”لم نتخذ قرارا بعد بهذا الشأن“، لينفي ما قاله شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي بشأن مشاركة صلاح البالغ عمره 27 عاما ضمن الثلاثي فوق السن في مسابقة كرة القدم في طوكيو.

No decision has been made yet. https://t.co/r6uvOAW7kB — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) February 12, 2020

وتأهلت مصر للمرة الثانية عشرة إلى نهائيات مسابقة كرة القدم في الأولمبياد التي ستقام في أغسطس/آب المقبل في طوكيو.

وسبق لصلاح المشاركة في أولمبياد لندن 2012 لكن ضمن تشكيلة المنتخب المصري الأولمبي حيث كان عمره أقل من 23 عاما.

يذكر أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي نفى مساء أمس الثلاثاء، تواصل الجهاز الفني مع محمد صلاح للانضمام للفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية.

وقال شوقي غريب في تصريحات تليفزيونية إن الأمر متروك لعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري، لأنه الوحيد الذي يتواصل مع صلاح“.

وأوضح: ”الأمر صعب، وفي حال موافقة محمد صلاح على المشاركة في الأولمبياد، سيكون عليه بذل جهد كبير لإقناع ليفربول بذلك“.