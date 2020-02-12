نادي الزمالك يتمسك بتأجيل القمة واتحاد الكرة يرد.. ومجلس أبوظبي الرياضي يحسم مصير السوبر المصري (فيديو)

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مجلس إدارة الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، بسبب تحديد يوم 29 فبراير الجاري موعدا للقاء الفريق الأحمر أمام صن داونز، بطل جنوب أفريقيا، في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم أن الزمالك كان قد أبلغ الاتحاد الأفريقي ”كاف“ بأن النادي اختار اليوم نفسه من أجل خوض لقاء الترجي التونسي في منافسات مباريات الذهاب للبطولة نفسها.

وكان ”كاف“ قد أعلن عن تحديد يوم 29 فبراير موعدا للقاء الذهاب بين الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، فيما حدد 28 من الشهر ذاته للقاء الزمالك والترجي التونسي.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب تتعمد الدخول في أزمات مع الزمالك دون أي داعٍ. إدارة القلعة البيضاء قامت فور إعلان قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا باختيار يوم 29 فبراير موعدا للقاء الترجي، فلماذا يحدد الأهلي الموعد نفسه للقاء صن داونز؟ من المستحيل أن تستطيع الشرطة تأمين لقاءين بهذا الحجم في يوم واحد، حتى لو كانت الشرطة الأمريكية“.

وأضاف مرتضى: ”اتحاد الكرة يلعب بالنار أيضا بسبب الإصرار على إقامة لقاء الأهلي والزمالك في بطولة الدوري العام يوم 24 فبراير. هل من المقبول أن يعود الفريقان من الإمارات يوم 22 من الشهر نفسه بعد خوض لقاء السوبر المصري هناك، ثم يخوضا لقاء الدوري يوم 24، وبعده مواجهتي صن داونز والترجي في بطولة أفريقيا بعد أربعة أيام فقط؟ هل يريد اتحاد الكرة إنهاء حياة لاعبي الفريقين؟“.

وتابع: ”على اتحاد الكرة إصدار قرار رسمي بتأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري العام، وعدم الرضوخ لضغوط إدارة الأهلي. الطرفان متضرران من هذه المباراة، ويجب أن يكون هناك قرار عاجل بالتأجيل لإنقاذ مشوار الفريقين في بطولة دوري أبطال أفريقيا. هؤلاء لاعبو المنتخب ويجب أن نحافظ عليهم وألا ندمرهم“.

وعن استقبال بعثة الزمالك في قطر، قبل لقاء السوبر أمام الترجي يوم الجمعة المقبل، قال مرتضى: ”نجحت في حماية الزمالك. والاستقبال الحافل الذي حدث جاء بعد ضغوط كبيرة من الكاف على الحكومة القطرية. لقد تم استدعاء مسؤولي قطر إلى المغرب، حيث يوجد أحمد أحمد، رئيس الكاف، وتم التعهد بحماية البعثة. أوجه الشكر إلى مسؤول الاتحاد الأفريقي. لقد وفروا الحماية المطلوبة لبعثة القلعة البيضاء“.

ومن جانبه، كشف اتحاد الكرة موقفه من رغبة نادي الزمالك في تأجيل لقاء الفريق أمام الأهلي في بطولة الدوري العام يوم 24 فبراير الجاري.

وقال جمال محمد علي، نائب رئيس اتحاد الكرة: ”تواصلت مع حسام زناتي، رئيس لجنة المسابقات، للحديث حول رغبة الزمالك في تأجيل لقاء القمة، وأكد أن المباراة ستقام في موعدها بشكل طبيعي ولا يوجد أي سبب منطقي لتأجيلها، خاصة أن هناك 4 أيام فرق بين أول لقاء في ذهاب بطولة دوري أبطال أفريقيا“.

وأَضاف علي: ”الزمالك لم يقدم أي طلب رسمي لتأجيل لقاء الأهلي. المباراة ستقام في موعدها حفاظا على انتظام البطولة التي لا تتحمل أي تأجيل جديد“.

السوبر المصري

ومن جانب آخر، أكدت اللجنة المنظمة لمجلس أبوظبي الرياضي، أن لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك الذي يقام في دولة الإمارات يوم 20 فبراير الجاري سيقام في موعده بشكل طبيعي ولا توجد أزمات.

ويستضيف استاد محمد بن زايد مباراة السوبر المصري 2018-2019 بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس يوم الخميس 20 فبراير الجاري.

وقال سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لمجلس أبوظبي الرياضي، في تصريحات تلفزيونية: ”كل شيء يسير على ما يرام بيننا وبين الاتحاد المصري لكرة القدم، ونحن على أتم الاستعداد لاستقبال أهل البلد من جمهورية مصر العربية واستضافة السوبر“.

وأضاف: ”ستصل بعثتا الأهلي والزمالك إلى أبوظبي قادمتين من القاهرة يوم 17 فبراير الجاري، وسينتظم الفريقان في التدريبات خلال يومي 18 و19“.

وعن الأزمة التي تخص رعاة البطولة والحقوق الإعلانية، أوضح العريفي: ”العلاقات بين البلدين أكبر بكثير من أي عوائق أو مشاكل تؤثر على المباراة. نفرح كثيرا لاستقبال الإخوة المصريين على مدار السنوات الماضية“.

وأكمل: ”لا يزال هناك مناقشات مع قنوات أبوظبي الرياضية، والأزمة في طريقها إلى الحل. الجميع حريص على إقامة السوبر المصري في أفضل صورة، والإمارات بلد المصريين“.

وتابع: ”كل العوائق ستزول في القريب العاجل، وسنسمع غدا أخبارا جيدة في هذا الشأن، ومن مصلحة السوبر المصري أن يُنقل عبر قناة أبوظبي“.

وواصل: ”كنا نتمنى إقامة السوبر يوم الجمعة، وحاولنا مع اتحاد الكرة تغيير الموعد، لكن، تم الرفض بسبب جدولة الدوري المصري وتقررت إقامة المباراة يوم الخميس“.

وأتم مسؤول مجلس أبوظبي الرياضي تصريحاته قائلا: ”تم بيع 90% من التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي كما هو موضح عبر الموقع الرسمي، والإقبال من جانبهم أكبر لحضور المباراة“.