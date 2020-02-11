موجز أخبار الأهلي والزمالك: نجم الهلال يفجر صراعا بين القطبين وقائمة السوبر أزمة في الأبيض

دقت طبول بطولة كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك المصري والترجي التونسي المقررة يوم الجمعة المقبل في العاصمة القطرية الدوحة بعد وصول بعثة الفريق الأبيض إلى قطر اليوم الثلاثاء.

وترصد إرم نيوز في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز والكرة المصرية:

صراع بين الأهلي والزمالك على نجم الهلال

تفجر صراع مبكر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك للتعاقد مع النجم السوداني أطهر الطاهر ظهير أيمن فريق الهلال السوداني في الموسم الجديد.

واستطلع مسؤولو الناديين رأي اللاعب في الرحيل للدوري المصري خاصة أن الطاهر تلقى عروضاً أخرى من تونس والإمارات بحسب مصادر مقربة من اللاعب لـ“إرم نيوز“.

ولفت الطاهر الأنظار في دوري أبطال أفريقيا مع الهلال كما أن الأهلي والزمالك يبحثان عن ضم ظهير أيمن في ظل احتمالية عدم تجديد عقدي أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي وحازم إمام ظهير أيمن الزمالك.

بيراميدز يفتح الباب أمام رحيل الشناوي للأهلي

فتح نادي بيراميدز الباب أمام رحيل الحارس أحمد الشناوي للنادي الأهلي في الموسم الجديد.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز في تصريحات إذاعية إن ناديه يقبل التفاوض مع الأهلي للاستغناء عن الشناوي خاصة أن الحارس يرتبط بعقد رسمي يمتد لموسم آخر.

ونفى سعيد ما تردد حول الموافقة على رحيل عمر جابر لاعب وسط الفريق إلى ناديه الأسبق الزمالك في الموسم المقبل.

تطور جديد في أزمة مؤمن زكريا

شهدت أزمة مرض مؤمن زكريا مهاجم فريق الأهلي تطورات جديدة بعد أن أعلنت مصادر داخل النادي الأهلي عن الحصول على موافقة رسمية من وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي بصرف مبالغ مالية استثنائية لمؤمن تقديراً لظروفه المرضية.

واشتكى اللاعب في تصريحات تليفزيونية من أزمة عدم تقديره مالياً بالشكل المناسب من جانب مسؤولي النادي الأهلي في الفترة الأخيرة أثناء مرضه وهي التصريحات التي أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء لخوض مباراة المصري البورسعيدي التي تقام يوم الجمعة، وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة من أجل الاتفاق على ملامح الإعداد للمرحلة القادمة التي تشهد لقاءات المصري البورسعيدي والزمالك بالدوري والزمالك في السوبر المصري وصن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ يوم 29 فبراير الجاري موعداً لمباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي ويوم 7 مارس المقبل موعداً لمباراة الإياب.

قائمة السوبر تثير مخاوف الزمالك

أثارت القائمة المعلنة لخوض لقاء السوبر المخاوف في نادي الزمالك بعد قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني باستبعاد مصطفى فتحي رغم المهارات العالية التي يملكها اللاعب بجانب الاعتماد على الحارس محمود عبدالرحيم جنش كبديل رغم أنه لم يشارك في أي مباراة رسمية.

ووصلت بعثة الزمالك إلى قطر وسط استقبال حافل للبعثة بجانب أن الزمالك خاض مرانه الأول في الدوحة بحضور إسماعيل يوسف رئيس البعثة وعضو مجلس الإدارة.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في لقاء مع اللاعبين قبل السفر ثقته في قدرة اللاعبين من أجل تحقيق لقب السوبر الإفريقي كما أشاد بلاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي وروحه القتالية مطالباً بالصبر في مواجهة الانتقادات وأخطاء الحكام التي وصفها بالمتعمدة.

الإسماعيلي يلبي طلب المحمدي

وافقت إدارة النادي الإسماعيلي على طلب باهر المحمدي مدافع وقائد الفريق بالسفر لألمانيا للعلاج من إصابته في عضلات الحوض كما طلب الإسماعيلي مضاعفة الحضور الجماهيري في لقاء الرجاء المغربي بنصف نهائي البطولة العربية يوم الأحد المقبل.