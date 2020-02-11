 بيراميدز يهزم ”المقاولون“ ويتقدم للمركز الرابع في ترتيب الدوري المصري (فيديو) – إرم نيوز‬‎

بيراميدز يهزم ”المقاولون“ ويتقدم للمركز الرابع في ترتيب الدوري المصري (فيديو)

بيراميدز يهزم ”المقاولون“ ويتقدم للمركز الرابع في ترتيب الدوري المصري (فيديو)

المصدر: رويترز

استعاد بيراميدز سريعًا نغمة الانتصارات بعد تعثره أمام الأهلي، حامل اللقب، في الجولة الماضية ليهزم مستضيفه ”المقاولون العرب“ بهدفين دون رد ويتقدم للمركز الرابع في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 29 نقطة من 17 مباراة، بينما توقف رصيد ”المقاولون“ صاحب المركز الثاني عند 32 نقطة بعد أن خسر للمرة الثالثة في آخر 4 مباريات.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 42 نقطة من 14 انتصارًا وله 3 مباريات مؤجلة.

ويحتل الغريم الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة من 15 مباراة.

ووضع محمد حمدي بيراميدز في المقدمة بعد أن استقبل تمريرة عرضية من أحمد توفيق من الجهة اليمنى برأسه في الشباك في الدقيقة 36.

وبعد 4 دقائق استغل الغاني جون أنطوي خطأ من حسن شاهين حارس ”المقاولون“ ليضاعف الغلة.

وأنقذ عبد الله بكري قلب دفاع بيراميدز محاولة خطيرة لـ“المقاولون“ من على خط مرماه قبل دقيقة واحدة من الاستراحة.

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