بيراميدز يهزم ”المقاولون“ ويتقدم للمركز الرابع في ترتيب الدوري المصري (فيديو)

استعاد بيراميدز سريعًا نغمة الانتصارات بعد تعثره أمام الأهلي، حامل اللقب، في الجولة الماضية ليهزم مستضيفه ”المقاولون العرب“ بهدفين دون رد ويتقدم للمركز الرابع في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 29 نقطة من 17 مباراة، بينما توقف رصيد ”المقاولون“ صاحب المركز الثاني عند 32 نقطة بعد أن خسر للمرة الثالثة في آخر 4 مباريات.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 42 نقطة من 14 انتصارًا وله 3 مباريات مؤجلة.

ويحتل الغريم الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة من 15 مباراة.

#بيراميدز إلى المربع الذهبي بالفوز على #المقاولون بثنائية

سجل هدفى بيراميدز كل من محمد حمدي وجون انطوى فى الدقائق 36 و40

شوف أهداف #الدوري_المصري فقط وحصريا على #WATCHiT pic.twitter.com/NbzaLSdn35 — WATCH iT! (@WatchiTMENA) February 11, 2020

ووضع محمد حمدي بيراميدز في المقدمة بعد أن استقبل تمريرة عرضية من أحمد توفيق من الجهة اليمنى برأسه في الشباك في الدقيقة 36.

وبعد 4 دقائق استغل الغاني جون أنطوي خطأ من حسن شاهين حارس ”المقاولون“ ليضاعف الغلة.

وأنقذ عبد الله بكري قلب دفاع بيراميدز محاولة خطيرة لـ“المقاولون“ من على خط مرماه قبل دقيقة واحدة من الاستراحة.