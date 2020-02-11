مباراة الزمالك ضد الترجي.. الفريق التونسي متعطش لإحراز لقب كأس السوبر الأفريقي الذي يراوغه منذ 25 عاما

قال سامح الدربالي، ظهير أيمن الترجي التونسي، إن فريقه متعطش للفوز بكأس السوبر الأفريقية لكرة القدم التي تراوغه منذ 25 عاما وسيبذل كل ما في وسعه لنيل اللقب أمام الزمالك المصري.

ويلتقي الترجي بطل دوري أبطال أفريقيا مع الزمالك الفائز بكأس الاتحاد الأفريقي في مباراة كأس السوبر الأفريقية يوم الجمعة المقبل في الدوحة.

وقال الدربالي قبل السفر إلى قطر اليوم الثلاثاء: ”هذا الجيل من اللاعبين تنقصه كأس السوبر الأفريقية، والجمهور متعطش للقب الغائب عن خزائن الفريق منذ 1995“. وأضاف اللاعب المخضرم الذي ساعد الترجي على الفوز بآخر نسختين لدوري أبطال أفريقيا ”سنسعى للعودة باللقب من الدوحة لإضافته إلى إنجازاتنا مع النادي وإسعاد جماهيرنا“.

وتابع: ”ندرك صعوبة المباراة أمام فريق محترم يملك صيتا في القارة الأفريقية وجاهز بشكل جيد لكننا نعد الجماهير بالفوز باللقب، وبعد المجهود الذي بذلناه نستحق التتويج بكأس السوبر“.

وسيفتقد الترجي جهود مدافعه الجزائري عبد القادر بدران بعد إصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.

وخاض الترجي مباراة كأس السوبر الأفريقية أربع مرات، لكنه نال الكأس مرة واحدة في 1995 بينما خسر اللقب أعوام 1999 و2012 و2019.