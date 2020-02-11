مرتضى منصور يوجه رسالة لفرجاني ساسي قبل مباراة السوبر الأفريقي (فيديو)

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة إلى فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في القلعة البيضاء، ومنتخب تونس، قبل لقاء الترجي التونسي ”بطل دوري أبطال أفريقيا“ في بطولة السوبر الأفريقي، والمقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 14 فبراير في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاءت تلك الرسائل بسبب الشائعات التي طاردته خلال الفترة الماضية، والتي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث انتشر فيديو لشبيه ساسي وهو يقبل قدم فتاة.

وقال مرتضى لفرجاني في مقطع فيديو مصور، أثناء اجتماعه مع لاعبي الزمالك قبل سفر بعثة الفريق إلى قطر لخوض لقاء السوبر أمام الترجي: ”أنت لاعب كبير وحرب الشائعات تكون دائما ضد الكبير صاحب البصمة، أنت لست لاعبا خائنا مثل كهربا، الذي جاء من إنبي وحصل على 120 مليون جنيه من الزمالك ثم هرب“.

ووجه مرتضى رسالة للاعبي الزمالك قبل لقاء الترجي، قائلا: ”عليكم نسيان لقاء السوبر المحلي أمام الأهلي يوم 20 فبراير، والتركيز الكامل في لقاء الترجي، خاصة أن الجماهير البيضاء تنتظر عودة الفريق بالبطولة، ليثبت أن الزمالك هو بطل أفريقيا، أنا قمت بمجهود كبير كرئيس للزمالك من أجل حماية البعثة أثناء تواجدها في قطر، وجاء الدور عليكم لتحقيق اللقب“.

وأضاف: ”عليكم البعد عن أي استفزاز يحدث لكم في لقاء السوبر، لدينا هدف واحد وهو حمل الكأس؛ لذا أطلب منكم التركيز والبعد عن وسائل التواصل الاجتماعي طوال الفترة القادمة التي تشهد مباريات حاسمة محليا وأفريقيا“.

وأضاف مرتضى: ”سيتم صرف مكأفاة كبيرة وجزء من المستحقات المالية من أجل تحفيز الفريق قبل لقائي السوبر المحلي والأفريقي، متفائل بمواجهة الأهلي في السوبر المصري، خاصة أنها ستقام في أبوظبي، حكم لقاء الزمالك والإسماعيلي تعمد استفزاز لاعبي الزمالك من أجل طردهم وحرمان الفريق من جهودهم في لقاء الأهلي“.

وعن أزمة كريم حسن شحاته، قال مرتضى: ”لم أرسل أي رسائل لكريم أقول له فيها ما يفعل، ولكن أرسلت له رسالة بها عبارة (صباح الخير) لقد استضاف أحمد الشناوي الحكم السابق من أجل إثبات صحة هدف الأهلي في مرمى بيراميدز، هل يعقل أن يحدث هذا في قناة الزمالك، هدف الأهلي في بيراميدز غير شرعي، الحكم احتسب الكرة ضربة مرمى في البداية“.

ومن جانب آخر، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ القائمة الرسمية لناديي الزمالك والترجي، التي ستخوض منافسات بطولة السوبر يوم الجمعة في الدوحة..

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام – محمد عبدالشافي – عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود الونش.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي محمد أوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – محمد حسن – أحمد زيزو – يوسف أوباما – إسلام جابر.

خط الهجوم: مصطفى محمد- أشرف بن شرقي.

فيما جاءت قائمة الترجي كالتالي:

حراسة المرمى: معز بن شيريفية – رامي جريدي.

خط الدفاع: إيهاب مباركي – عبدالقادر بدران – محمد علي يعقوبي – خليل شمام – سامح دربالي- إلياس شيتي.

خط الوسط: محمد علي رمضان – كوامي بونسو، فادي بن شوف – فوساني كوليبالي -عبدالرؤوف بنغيت – محمد علي بن حمود.

خط الهجوم: حمدو الهوني – طه ياسيني خنيسي – بلال بن ساحة- إبراهيم أوتارا.