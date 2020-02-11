ما طبيعة مرض مؤمن زكريا؟

أثار مؤمن زكريا، مهاجم فريق الأهلي المصري، عاصفة من الجدل بعد أن انتقد إدارة ناديه بسبب عدم توفيرها دعما ماليا ومعنويا مناسبا له في الفترة الأخيرة بعد مرضه الذي تعرض له وأبعده عن ممارسة كرة القدم.

وأضفى مؤمن غموضا كبيرا حول طبيعة مرضه أيضا بعدما أكد أنه لا يعلم تفاصيل مرضه وذلك قبل توجهه إلى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل الخضوع لرحلة علاج.

غموض مؤمن

بدأت قصة مرض مؤمن زكريا بعد أن أعير لنادي أحد السعودي في شهر يناير 2019 وكان وقتها لا يشارك باستمرار في صفوف الأهلي المصري لأسباب فنية ولكنه لم يشكُ من أي إصابة.

وبعد انتظام مؤمن في تدريبات نادي أحد لاحظ شعوره بالإجهاد وعدم القدرة على خوض التدريبات بقوة وخرج من الحسابات في بعض اللقاءات بداعي شكواه من آلام عضلية قبل أن يفجر سعود الحربي رئيس نادي أحد مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيداته عبر تصريحات تليفزيونية وقتها أن مؤمن يعاني من مرض يمنعه من ممارسة كرة القدم.

وتراجع الحربي عن تصريحاته بعدها بأيام ثم فسخ عقد إعارة اللاعب لناديه ورحل مؤمن من جديد للنادي الأهلي ولكن اللوائح لم تسمح له باستكمال الموسم فاضطر للتدرب مع الفريق دون المشاركة في اللقاءات.

وبدأت أزمة مرض مؤمن في الظهور على السطح مجددا بعد أن أرسل النادي الأهلي قائمته المحلية دون اسم اللاعب بالاتفاق معه وظهر اللاعب في حوار تليفزيوني مع المذيع مهيب عبد الهادي أثار ضجة واسعة بعدما بدا غير قادر على الكلام بصورة طبيعية.

ورغم استمرار معاناة مؤمن زكريا وسفره لرحلة علاج في ألمانيا بترشيح من إدارة الأهلي، فإن النادي واللاعب لم يعلنا أي تفاصيل حول مرضه قبل أن يفاجئ مؤمن المتابعين بأنه لا يعلم تفاصيل مرضه نافيا ما يتردد حول حصوله على حقن للعلاج بمبالغ مالية ضخمة.

مؤمن زكريا يطلق تصريحات نارية قبل السفر للعلاج في أمريكا:

كنت احتاج لدعم مادي ومعنوي من إدارة الأهلي ولم يحدث

إدارة الأهلي لا تعلم بسفري لأمريكا

أرفض الحديث حول بعض الأمور حتى لايحزن مني جمهور الأهلي#الماتش#صدى_البلد@HHathout@Turki_alalshikh@MoamenZakaria pic.twitter.com/jXYewaVKJG — صدى البلد (@baladtv) February 10, 2020

رحلة أمريكا

لم يكشف مؤمن زكريا عن تفاصيل رحلة علاجه في الولايات المتحدة الأمريكية مكتفيا بالقول إنه سيخضع لكشف لدى طبيب أمريكي موجها الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لتحمله نفقات علاجه وإتمامه كافة الأمور بحجز الكشف الطبي ورحلة السفر له.

وقال أحمد يحيى، مدير أعمال اللاعب لـ“إرم نيوز“ إن مؤمن زكريا سيخضع للفحص الطبي لدى عدة أطباء وليس لدى طيبب محدد موضحا أن اللاعب سيخضع لفحوصات شاملة لتحديد مرضه الغامض وإمكانية عودته للملاعب.

وأوضح أن مؤمن زكريا حالته المعنوية مرتفعة ومتفائل بالعودة لحالته الطبيعية وممارسة كرة القدم مجددا مؤكدا أن مرض مؤمن غامض وغير معلوم بالنسبة له وللاعب وهو ما يجعله في رحلة الخضوع لفحوصات طبية لعدة أطباء في أمريكا ومراكز متخصصة.

خالد منتصر يثير الجدل

أثار الدكتور خالد منتصر الكاتب الشهير الجدل حول مرض مؤمن زكريا بعدما خرج بتعليق على ظهور اللاعب التليفزيوني قبل عدة أسابيع.

وكتب منتصر عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: ”الكل متعاطف مع حالة لاعب كرة موهوب فقد مستقبله، فالرياضة هي عضلات، ومرض مؤمن زكريا هو مرض في تلك العضلات، لكن ما هو اسم المرض؟“.

وأشار منتصر إلى أن اللاعب مصاب بأحد مرضين، الأول التصلب الجانبي الضموري، وهو المرض الذي أصيب به العالم الفيزيائي الإنجليزي الشهير ستيفن هوكنج، أما المرض الثاني فهو التصلب المتعدد.

وتتطابق أعراض مرض التصلب الجانبي الضموري مع بعض ما يشكو منه اللاعب من تلعثم في الكلام وعدم القدرة على بذل مجهود بدني، ولكن عدم خضوع اللاعب لأي علاج أو تشخيص للمرض يجعل رحلة أمريكا نقطة فاصلة في طريق شفائه.

موقف إدارة الأهلي

جاءت تصريحات مؤمن زكريا بالتزامن مع أنباء انتشرت حول تقدم النادي الأهلي بخطاب رسمي لوزارة الرياضة من أجل الحصول على موافقة قانونية لصرف راتب شهري للاعب.

وفسخ الأهلي عقده مع اللاعب في بداية الموسم بعد أن تم إسقاط قيده من القائمة وهو الأمر الذي يجعل الأهلي غير ملزم بسداد أي مستحقات أو قيمة عقود اللاعب لأنه ليس على ذمة النادي.

ورفض مسؤولو الأهلي الإدلاء بتصريحات رسمية بخصوص مؤمن زكريا أو الرد على تصريحاته في الساعات الماضية عبر قناة صدى البلد.