إيقاف 5 من لاعبي بيراميدز 3 مباريات بعد أحداث مباراة الأهلي في الدوري المصري

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، عن العقوبات الموقعة على الأهلي وبيراميدز، بعد الأحداث التي شهدها لقاء الفريقين في الجولة الماضية من الدوري المصري، حيث اعترض لاعبو بيراميدز على الحكم بسبب هدف الأهلي الثاني، فيما دخل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي في مشادة مع الحكم أثناء سير اللقاء.

وقررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، إيقاف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي مباراة واحدة مع تغريمه 50 ألف جنيه، وتغريم النادي الأهلي 100 ألف جنيه عن المخالفة الواردة بتقرير المباراة بقيام الجماهير بسب لاعبي بيراميدز.

كما قررت اللجنة إيقاف أحمد أيمن منصور، ورجب عبدالحليم بكار، وعلي جبر، وعمر جابر، لاعبي بيراميدز وإسلام عيسي 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه علي كل لاعب.

وقررت اللجنة منع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز من المشاركة في أنشطة تتعلق بكرة القدم 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه.

وعن أحداث مباراة الاتحاد وأسوان التي جرت بملعب المكس يوم 8/2/2020، قررت اللجنة إيقاف محمد إبراهيم مدرب عام فريق الاتحاد 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، للاعتراض بطريقة غير لائقة وسب منظومة الحكام، مع إلزامه بسداد قيمة ما أتلفه بركله باب غرفة خلع الملابس وكسر زجاج الغرفة.

أما فيما يتعلق بمباراة الزمالك وحرس الحدود التي جرت يوم 5/2/2020 بإستاد القاهرة الدولي، قررت اللجنة إيقاف طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود 3 مباريات، مع تغريمه 50 ألف جنيه على أن تسدد الغرامات المالية لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم في مدة أقصاها 30 يوما من الإخطار بالقرار.