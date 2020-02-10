ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي على طلائع الجيش (صورة)

واصل النادي الأهلي حصد العلامة الكاملة، بعدما تغلب 3/0 على طلائع الجيش، اليوم الإثنين، في الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل جونيور أجاي وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة أهداف الأهلي في الدقائق 33، و69، و85.

وحقق الفوز الرابع عشر، ولم يتعادل أو يخسر حتى الآن، مسجلا 40 هدفا، وتلقى 3 أهداف فقط.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري وفي جعبته 42 نقطة مقابل 32 للمقاولون العرب من 16 مباراة في المركز الثاني.

ويأتي الزمالك في المركز الثالث وفي جعبته 31 نقطة من 15 مباراة، ويتبعه الاتحاد السكندري في المركز الرابع ويملك 27 من 17 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش:

1. الأهلي، 42 نقطة من 14 مباراة.

2. المقاولون العرب، 32 نقطة من 16 مباراة.

3. الزمالك، 31 نقطة من 15 مباراة.

4. الاتحاد السكندري، 27 نقطة من 17 مباراة.