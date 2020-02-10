 الأهلي يسقط طلائع الجيش ويبتعد في صدارة ترتيب الدوري المصري (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الأهلي يسقط طلائع الجيش ويبتعد في صدارة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

الأهلي يسقط طلائع الجيش ويبتعد في صدارة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

واصل النادي الأهلي مسيرته المذهلة في الدوري المصري بعدما حقق الفوز الرابع عشر على التوالي في الدوري المصرين بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/0 لحساب الجولة السابعة عشرة من المسابقة.

سجل أهداف الأهلي النيجيري جونيور أجاي في الدقيقة 33 وعمرو السولية في الدقيقة 69، ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 85.

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 42 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري وله 3 مباريات مؤجلة مع المصري البورسعيدي، وإنبي، والزمالك، في حين جمدت الخسارة رصيد طلائع الجيش عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

وسجل الأهلي 40 هدفا، في حين تلقى 3 أهداف فقط.

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