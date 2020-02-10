التشكيلة المتوقعة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم في الدوري المصري

يصطدم النادي الأهلي مع نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الاثنين، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة الجيش عودة رامي ربيعة بعد غيابه عن اللقاء الماضي للإيقاف، كما تواجد أليو بادجي بعد عودته من بلاده عقب تجديد جواز سفره.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة جمعها من 13 انتصارا متتاليا، محققا العلامة الكاملة، فيما يملك طلائع الجيش 15 نقطة في المركز الـ14.

تحمل مواجهة اليوم رقم 26 التي تجمع بين الفريقين، نجح الأهلي فى الفوز في 20 مباراة، فيما كان التعادل ”سيد الموقف“ في 5 مواجهات، ولم يتذوق فريق الطلائع طعم الفوز أمام الفريق الأحمر.

أحرز فريق الأهلي 52 هدفا في مرمى الطلائع خلال تاريخ مواجهات الفريقين، بينما استقبلت شباكه 12 هدفا.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش:

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.، وتذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورتس، ويعلق عليها محمد الكواليني.

واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر على ملامح التشكيل الذي سيخوض به اللقاء.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانغ، عمرو السولية، محمد مجدي ”قفشة“، حسين الشحات أو“كهربا“، وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.