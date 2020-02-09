الزمالك يعود بفوز مثير أمام الإسماعيلي ويقترب من وصافة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

اقتنص نادي الزمالك فوزًا مثيرًا من ضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسماعيلية، في قمة الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.
وافتتح باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي أهداف اللقاء في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني جاء هدف التعادل في الدقيقة 61 برأسية يوسف أوباما.
وفي الدقيقة 67 حصل الزمالك على ضربة جزاء تصدى لها محمود علاء ليضعها في شباك الإسماعيلي بنجاح.
#الزمالك يقتنص فوزا غاليا أمام #الاسماعيلي
تقدم باهر المحمدى للاسماعيلي فى الدقيقة 33 وتعادل يوسف اوباما للزمالك فى الدقيقة 61 وأحرز محمود علاء الهدف الثانى فى الدقيقة 66
شوف أهداف #الدوري_المصري فقط وحصريا على #WATCHiT pic.twitter.com/i2mq5ZlBJg
— WATCH iT! (@WatchiTMENA) February 9, 2020
وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيد نقاطه إلى النقطة 31 في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن ”المقاولون العرب“، مع بقاء مباراتين مؤجلتين، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 21 في المركز التاسع.
باهر المحمدى يتقدم للاسماعيلى أمام #الزمالك من علامة الجزاء#الدوري_المصري pic.twitter.com/vegU2lvQhG
— WATCH iT! (@WatchiTMENA) February 9, 2020
أوباما يسجل هدف التعادل للزمالك أمام #الاسماعيلي #الدوري_المصري pic.twitter.com/GMyQ51dc3e
— WATCH iT! (@WatchiTMENA) February 9, 2020
محمود علاء في مرمى الإسماعيلي – الهدف الثاني. pic.twitter.com/JUfY5NUNS6
— ZamalekGoals (@ZamalekGoals) February 9, 2020