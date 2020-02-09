الزمالك يعود بفوز مثير أمام الإسماعيلي ويقترب من وصافة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

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رفع الزمالك رصيد نقاطه إلى النقطة 31 في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن“المقاولون العرب“ مع بقاء مباراتين مؤجلتين.