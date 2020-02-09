 الزمالك يعود بفوز مثير أمام الإسماعيلي ويقترب من وصافة ترتيب الدوري المصري (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الزمالك يعود بفوز مثير أمام الإسماعيلي ويقترب من وصافة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

الزمالك يعود بفوز مثير أمام الإسماعيلي ويقترب من وصافة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

اقتنص نادي الزمالك فوزًا مثيرًا من ضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسماعيلية، في قمة الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي أهداف اللقاء في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني جاء هدف التعادل في الدقيقة 61 برأسية يوسف أوباما.

وفي الدقيقة 67 حصل الزمالك على ضربة جزاء تصدى لها محمود علاء ليضعها في شباك الإسماعيلي بنجاح.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيد نقاطه إلى النقطة 31 في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن ”المقاولون العرب“، مع بقاء مباراتين مؤجلتين، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 21 في المركز التاسع.

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