أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي.. 1/1 (فيديو)

تقدم باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، بهدف في شباك الزمالك خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الـ 17 لمسابقة الدوري المصري.

وأحرز المحمدي هدفه في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.

وتعادل يوسف إبراهيم أوباما للزمالك في الدقيقة 61 من رأسية قوية.

ويدخل ”الفارس الأبيض“ المباراة منتشيًا بعد الفوز على حرس الحدود 2-0، في الجولة الأخيرة للمسابقة، ليعوض تعثره الأخير أمام وادي دجلة، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، في الجولة الـ 15 من منافسات المسابقة المحلية، بينما خسر ”الدراويش“ من أسوان 1-2 في إطار نفس الجولة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، بعد أن لعب 14 مباراة، فاز في 8، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 20 هدفًا، وتلقت شباكهم 10 أهداف، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

ويحتل الإسماعيلي المركز 9 برصيد 21 نقطة، بعد أن لعب 16 مباراة، فاز في 6 مواجهات، وتعادل في 3، وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 14 هدفًا، وتلقت شباكه 18 هدفًا.