هل تلغى مباراة الأهلي والزمالك على لقب السوبر المصري؟

كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، عن تطورات الأزمة التي ضربت مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، المقرر لها في الـ20 من الشهر الجاري، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مرتضى عبر تويتر: ”تواصلت مع الكابتن محمد فضل وأبلغني أن مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي ستقام في موعدها، في دولة الإمارات الشقيقة“.

ومحمد فضل، هو عضو اللجنة التي تدير اتحاد الكرة المصري، والمسؤول عن ملف مباراة السوبر.

وكان خالد بيومي، محلل قنوات أبوظبي الرياضية، قد غرد عبر تويتر عن أزمة تضرب إقامة المباراة المنتظرة بين الناديين، مشيرا إلى احتمالات إلغائها.

وبحسب مصادر، فإن الأزمة التي تحدث عنها بيومي تخص حقوقا تسويقية بين الجهات المنظمة للمباراة.

ويواجه الزمالك، الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، على لقب السوبر الأفريقي، قبل أن يتوجه إلى الإمارات لخوض السوبر المصري.