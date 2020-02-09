رسميا.. الاتحاد المصري يستقر على موعد ومكان مباراة الأهلي والزمالك

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، رسميًا، ناديي الأهلي والزمالك، لإخطارهما بموعد مباراتهما المؤجلة من الجولة الرابعة بمسابقة الدوري الممتاز.

وأخطر اتحاد الكرة، الأهلي والزمالك، بإقامة مباراتهما المؤجلة يوم 24 فبراير الحالي، الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ورفضت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل المباراة بناء على طلب نادي الزمالك، مؤكدة على إقامتها في موعدها وليس هناك أي نية للتأجيل.

كما خاطب مسؤولو الجبلاية، الجهات الأمنية خلال الساعات الماضية، من أجل الحصول على الموافقات الرسمية بشأن إقامة المباراة في الموعد المحدد سلفا، خاصة أن الموافقات لم تصل حتى الآن.

وكشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، – رفض ذكر اسمه -، في تصريح خاص لشبكة ”إرم نيوز“، أنه رغم هذا الخطاب، تبقى المباراة مهددة بالتأجيل، في ظل عدم وصول الموافقات الأمنية، رغم توجيه أكثر من خطاب لوزارة الداخلية، للحصول على الموافقة الرسمية.

وأشار المصدر إلى أن الخطابات لم تتضمن الموافقة على مباراة الأهلي والزمالك فقط، بل أيضا مواعيد مباريات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر التي ستقام في الفترة من 15 إلى 26 فبراير الحالي، إذ لم تتم الموافقة حتى الآن، على أي منها.

وأوضح أن مسؤولي الجبلاية يتخوفون من عدم موافقة الأمن على إقامة المباريات في الموعد المحدد لها، وما سينتج عن ذلك من تأثر جدول المسابقات المحلية، والتعرض للضغط كما حدث في الموسم الماضي.

يذكر أن نادي الزمالك طالب بتأجيل مباراة القمة في الدوري، نظرًا لانشغاله بمباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، يوم 14 فبراير، ثم خوض مباراة جديدة في السوبر المصري أمام الأهلي، يوم 20 من الشهر نفسه، أي قبل 4 أيام من مواجهة المارد الأحمر مجددا في المسابقة المحلية.

ويملك الأهلي 39 نقطة من 13 مباراة في صدارة ترتيب الدوري المصري، مقابل 28 نقطة للزمالك من 17 مباراة، في المركز الثالث.