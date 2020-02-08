سموحة يعود للانتصارات في الدوري المصري.. وأسوان يواصل مفاجآته

عاد سموحة للانتصارات بعد غياب طويل بفوزه 1-صفر على مستضيفه نادي مصر في الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

ولم ينتصر الفريق السكندري في أخر ست مباريات في المسابقة قبل أن يسجل مهاجمه صلاح محسن هدف الفوز في مرمى نادي مصر في الدقيقة 77.

ورفع سموحة رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس بينما ظل نادي مصر في ذيل الترتيب برصيد 11 نقطة.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 39 نقطة من 13 مباراة متقدما بفارق سبع نقاط عن المقاولون العرب الذي خاض 16 مباراة.

#صلاح_محسن يقود #سموحة للفوز على #نادى_مصر بهدف دون رد

سجل صلاح هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 78

شوف أهداف #الدوري_المصري فقط وحصريا على #WATCHiT pic.twitter.com/dz34bMTUUt — WATCH iT! (@WatchiTMENA) February 8, 2020

وأحرز محسن، المعار من الأهلي، هدف سموحة عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت مرمى عصام ثروت حارس نادي مصر.

وكاد نادي مصر أن يفتتح التسجيل بعد ثماني دقائق من البداية إثر خطأ فادح للهاني سليمان حارس سموحة عندما مرر الكرة بالخطأ إلى البرازيلي إيغور مهاجم أصحاب الأرض، لكن الدفاع أبعدها عن المرمى في الوقت المناسب.

وفي مباراة أخرى، واصل أسوان مفاجآته وحقق فوزه الثالث على التوالي عندما تغلب على مستضيفه الاتحاد السكندري 1-صفر.

وفاز أسوان على حرس الحدود والإسماعيلي في الجولتين الماضيتين ليرتفع رصيده بعد انتصار اليوم إلى 18 نقطة في المركز 11 بينما توقف رصيد الاتحاد عند 27 نقطة في المركز الرابع بعدما تلقى الهزيمة الرابعة في 17 مباراة.

وأحرز هدف أسوان والمباراة الوحيد فادي فريد قبل النهاية بتسع دقائق، عندما استخلص الكرة من محمود رزق مدافع الاتحاد، ثم سدد بقوة في شباك محمود الزنفلي حارس أصحاب الأرض.