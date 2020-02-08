فايلر يصطدم مع إدارة الأهلي المصري بعد إصابة رمضان صبحي.. ويحدد شروط العفو عن صالح جمعة

دخل رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي المصري في صِدام مع إدارة القلعة الحمراء، بقيادة محمود الخطيب؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها رمضان صبحي لاعب الوسط والتي تسببت في غيابه لمدة شهرين، وعندما اقترب اللاعب من العودة للتدريبات الجماعية شعر بألم في مكان الإصابة بالعضلة الخلفية، وبات معرضا للغياب لفترة أطول، وقد لا يسافر مع الفريق إلى الإمارات للمشاركة في لقاء السوبر المصري أمام الزمالك، 20 فبراير الجاري.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“: ”فايلر شعر بالغضب الشديد بعدما علم أن رمضان صبحي لاعب وسط الفريق ستطول مدة غيابه عن الفريق حتى نهاية شهر فبراير الجاري، بعد أن شعر بثقل في العضلة الخلفية، رغم أن طبيب الفريق سمح له بالعودة للتدريبات الجماعية قبل مواجهة الهلال السوداني، في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا في بداية فبراير الجاري، حيث كان فايلر يمنّي نفسه أن يتم تجهيز اللاعب في لقائي الفريق أمام طلائع الجيش والمصري البورسعيدي، استعدادا لخوض لقاء السوبر المصري أمام الزمالك يوم 20 فبراير، خاصة أن الفريق في أمس الحاجة لجهوده في لقائي صن داونز في دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المصدر: ”فايلر حمّل إدارة الأهلي مسؤولية تجدد إصابة رمضان صبحي وغيره من لاعبي الفريق؛ بسبب الإصرار على استمرار الجهاز الطبي الحالي بقيادة خالد محمود، ورفض التعاقد مع طبيب أجنبي“.

وتابع: ”أكد فايلر أن مسألة تجدد الإصابات العضلية للاعبي الفريق تكررت أكثر من مرة منذ توليه تدريب الفريق في بداية الموسم الحالي، حيث تجددت إصابة محمود متولي مدافع الفريق وغاب عن الفريق لما يقرب من 4 أشهر، مما يؤكد أن هناك خللا في التعامل الطبي مع هذه الإصابات، فضلا عن الفشل في تحديد برنامج تأهيلي مناسب لكل لاعب“.

واستطرد المصدر: ”فايلر يرى أن إدارة النادي تهدر الملايين بسبب التمسك بالجهاز الطبي الحالي، فقد تعاقد النادي مع رمضان صبحي بمبلغ ضخم وتسبب الفشل الطبي في أن يغيب اللاعب عن أهم فترات الموسم على المستوى المحلي والأفريقي، وجدد فايلر طلبه بالتعاقد مع جهاز طبي أجنبي وإلغاء سفر لاعبي الفريق إلى ألمانيا لإجراء الجراحات العاجلة أو التأهيل، خاصة بعد أزمة إصابة كريم نيدفيد والتعاقد مع مستشفيات في الولايات المتحدة؛ لأنها الأكثر تطورا في ملف الإصابات الرياضية حاليا“.

وأردف: ”فايلر تعجب أيضا من عدم تجديد أرضية ملعب مختار التتش والذي يحتضن تدريبات الفريق، رغم أن الإدارة تعهدت أكثر من مرة بتجديد الأرضية، خاصة أنها تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية الإصابات العضلية للاعبي الأهلي“.

ومن جانب آخر، وضع فايلر عدة شروط من أجل منح صالح جمعة لاعب وسط الفريق فرصة للمشاركة في تدريبات الفريق ثم الدفع به في جزء من المباريات خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”توسط أكثر من لاعب داخل الأهلي لدى فايلر من أجل العفو عن صالح جمعة، خاصة بعد فشله في الحصول على عرض احتراف للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية“.

وأَضاف المصدر: “ فايلر تحفظ على عودة صالح جمعة للتدريبات الجماعية ومنحه فرصة خلال الفترة المقبلة؛ بسبب سوء سلوكه وانقطاعه المتكرر عن التدريبات، لكن تحت ضغط لاعبي الفريق اشترط المدير الفني السويسري أن ينقص اللاعب وزنه وألا ينقطع عن أي تدريب خلال الفترة المقبلة، وأن يرفع معدل لياقته البدنية وبعدها سيختبر مدى التزامه خارج الملعب ثم يمنحه الفرصة في الوقت الذي يراه مناسبا“.