إحالة كريم حسن شحاتة مذيع قناة الزمالك للتحقيق بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة قناة نادي الزمالك إحالة كريم حسن شحاتة مذيع برنامج ”زملكاوي“ للتحقيق بسبب استضافته للخبير التحكيمي أحمد الشناوي.

وجاء قرار مرتضى بسبب دفاع كريم شحاتة والشناوي عن هدف الأهلي الثاني في مرمي بيراميدز، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم الخميس في الدوري المصري، وإقحام نادي الزمالك في مشكلة .

وكان من المفترض أن يحل أحمد مرتضى عضو مجلس الزمالك ونجل رئيس النادي الأبيض ضيفا على كريم شحاتة ليل الجمعة وفجر السبت، ولكن الأول اعتذر عن الظهور في البرنامج اعتراضا على ما قاله كريم شحاتة.

وقال مرتضى في تصريحات صحفية: ”مع احترامي لكريم والنادي الأهلي، هذه قناة الزمالك وليست قناة الأهلي“.

وأثير جدل كبير بسبب الهدف الثاني لبيراميدز في مرمى الأهلي، حيث اعترض لاعبو بيراميدز حكم المباراة على إبراهيم نورالدين، مما جعله يشهر البطاقة الحمراء لرجب بكار ظهير أيمن بيراميدز وأشهر الإنذار الثاني لزميله أحمد أيمن منصور وتم طرده.

كما قال عبدالواحد السيد، حارس مرمى الزمالك الأسبق، إن هدف الأهلي الثاني في شباك بيراميدز غير صحيح.

وأضاف السيد، خلال حلوله ضيفا على برنامج زملكاوي قبل فقرة أحمد مرتضى التي تم إلغاؤها: ”دُهشت من رأى الحكم الدولي السابق أحمد الشناوي وتأكيده صحة الهدف، وأنا أعترض يا كريم إحنا في قناة الزمالك لازم نوضح ده“.

وأضاف: ”تواجدت كرة ثانية في الملعب أثناء تنفيذ الأهلي الضربة الركنية وهذه مخالفة قانونية واضحة“.