الأهلي يكسر عقدة بيراميدز بفوز درامي ويطير بصدارة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

حقق النادي الأهلي فوزا دراميا على نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكسر الأهلي عقدة بيراميدز في الدوري المصري بعد عجز المارد الأحمر في الفوز خلال 3 مباريات بالموسم الماضي، منذ أن تم تغيير اسم النادي من الأسيوطي إلى بيراميدز.

تقدم علي جبر لبيراميدز بالهدف الأول في الدقيقة 53.

وارتقى جبر عاليا وسدد رأسية قوية وهز شباك محمد الشناوي حارس الأهلي مع بداية الشوط الثاني.

وتعادل النادي الأهلي في الدقيقة 77 بتسديدة لأليو ديانج ارتطمت في بادجي وحولت اتجاهها داخل الشباك.

ونجح أليو ديانج في إضافة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 91.

بهذه النتيجة عزز الأهلي صدارته في ترتيب الدوري المصري الممتاز ورفع رصيده إلى 39 نقطة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.