حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري (صورة)

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة القمة والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك ستقام في موعدها وليس هناك أي نية لتعديل الموعد.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الزمالك يوم 24 فبراير الجاري إلا أن أنباءً تواترت حول تأجيل هذه المباراة.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا أكد فيه أنه لا توجد أي نية لتأجيل المباراة مرة أخرى، خاصة أن هذه المباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من عمر البطولة.

واستكمل البيان أن تأجيل المباراة في المرة الأولى تسبب في ارتباك جدول بطولة الدوري وأثر بالسلب على ارتباطات الأندية على الصعيدين المحلي والقاري.

وشدد اتحاد الكرة على أنه ليس هناك ما يعوق إقامة المباراة في الموعد المحدد لها، خاصة في ظل وجود تعاون تام من جانب جميع الهيئات، ومن المنتظر أن يلتقي النادي الأهلي نظيره نادي صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الـ8 لبطولة أفريقيا أبطال الدوري أواخر الشهر الجاري وهو نفس موعد مواجهة الزمالك مع نادي الترجي التونسي في البطولة ذاتها.