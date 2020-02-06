كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على بيراميدز، مساء اليوم الخميس، في الجولة السادسة عشر للدوري المصري لكرة القدم.

واتسمت دائما مواجهات الأهلي وبيراميدز بالإثارة والندية، خاصة مع تفوق بيراميدز على الأهلي في الموسم الماضي 3 مرات متتالية.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة دون حضور جماهيري في الجولة السادسة عشر للدوري بصافرة الحكم إبراهيم نورالدين.

وتدور أزمة حادة بخصوص بث المباراة فضائيا بعد إعلان إدارة بيراميدز عدم إذاعة اللقاء لأي قناة فضائية والاكتفاء بالبث الأرضي عبر قناة (تايم سبورتس)، ولكن هناك محاولات لحل الأزمة، وإذا نجحت سيتم بث اللقاء بصورة طبيعية عبر قناة (أون سبورتس) بصوت المعلق محمد الكواليني.

تاريخ المواجهات

اتسمت مواجهات الأهلي وبيراميدز بالندية الشديدة، وتقابل الفريقان 8 مرات وفاز الأهلي 3 مرات مقابل 4 انتصارات لبيراميدز وتعادل وحيد.

وبدأت اللقاءات تحت الاسم القديم لبيراميدز ”الأسيوطي سبورت“ في الدوري المصري موسم 2014/2015، وتعادلا دون أهداف، وهو اللقاء الذي شهد واقعة طرد لوليد سليمان بجانب إصابة اللاعب عمرو جمال بقطع في الرباط الصليبي.

وحقق الأهلي فوزا ساحقا في لقاء الدور الثاني للدوري في ذلك الموسم بنتيجة 5/0، واللافت أن تلك المواجهة لم يتم بثها أيضا لخلاف بين الأهلي والشركة الراعية.

وتقابل الفريقان في الدوري موسم 2017/2018، وفاز الأهلي بالدور الأول بنتيجة 1/0 سجله عبدالله السعيد، وفاز في لقاء الدور الثاني 1/0 سجله وليد سليمان من ضربة جزاء، ثم لعب الفريقان في ربع نهائي كأس مصر وفاز الأسيوطي سبورت 1/0 سجله عمر كمال عبدالواحد.

وتغير اسم الأسيوطي إلى بيراميدز في الموسم الماضي، وفاز بيراميدز في لقاء الدور الأول بنتيجة 2/1 عن طريق محمد فاروق وعبدالله السعيد وأحرز للأهلي المغربي وليد أزارو، كما فاز بيراميدز 1/0 في الدور الثاني للدوري سجله البرازيلي ماركوس كينو، ثم تغلب بيراميدز 1/0 في ثمن نهائي كأس مصر سجله البوركيني إيريك تراوري.

ترتيب الفريقين

يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بالعلامة الكاملة بالفوز في 12 لقاء دون تعادل أو خسارة، ويملك الفريق أقوى هجوم ودفاع بالدوري بعدما سجل 35 هدفا واستقبل هدفين فقط.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة، وحقق الفريق 7 انتصارات وتعادل 5 مرات وتلقى 3 هزائم، وسجل الفريق 24 هدفا واستقبل 17 هدفا.

ويعد عبدالله السعيد هداف الدوري وفريق بيراميدز برصيد 12 هدفا، ويبقى هداف الأهلي وليد سليمان برصيد 6 نقاط.

أوراق الأهلي

يدخل الأهلي المباراة بعد غلق الصفحة الأفريقية والتأهل لربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا على حساب الهلال السوداني.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“، إن اللقاء أمام بيراميدز يظل مواجهة صعبة وقوية بين الفريقين، والأهلي يبحث مثل كل مباراة عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ويغيب عن الأهلي في مباراة بيراميدز كل من: المدافع رامي ربيعة للإيقاف، ورمضان صبحي وحمدي فتحي ومحمد محمود وسعد سمير وكريم وليد نيدفيد؛ للإصابة.

ويعتمد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، على تشكيلته التي تضم: الحارس محمد الشناوي وأمامه رباعي الدفاع ياسر إبراهيم ومحمود متولي وأحمد فتحي والتونسي علي معلول.

ويقود خط الوسط عمرو السولية وبجواره المالي أليو ديانغ وأمامهما صانع الألعاب محمد مجدي أفشة، وعلى الأطراف حسين الشحات والنيجيري جونيور أجاي ومروان محسن في خط الهجوم.

وقال أسامة عرابي نجم الأهلي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن المباراة ستكون صعبة بين فريقين كبيرين رغم تراجع بيراميدز في الفترة الأخيرة، إلا أنه ما زال يملك عدة أسماء ونجوم مميزة.

وأضاف: ”الأهلي لديه أفكار هجومية مميزة مع مدربه فايلر، وتألق حسين الشحات في الفترة الأخيرة يجعل المهمة صعبة بالنسبة لدفاع بيراميدز، مع عودة قفشة وظهوره بصورة طيبة في لقاء الهلال“.

أزمة بيراميدز

يخوض بيراميدز اللقاء وسط غيابات عديدة تضرب صفوفه وتجعل الفريق في أزمة حادة أمام الأهلي.

وأكد المدرب الكرواتي أنتي شاشيتش المديرالفني لفريق بيراميدز في تصريحات صحفية، أن حسابات مواجهة الأهلي ستكون مختلفة عن أي لقاء، موضحا أن هذه المباراة بمثابة 6 نقاط بالنسبة لفريقه للعودة بقوة للمنافسة على القمة.

ويغيب عن بيراميدز: عبدالله السعيد للإيقاف؛ ومحمد فتحي والأوغندي عبده لومالا والبوركيني إيريك تراوري ومحمد فاروق والحارس أحمد الشناوي؛ للإصابة.

ويعتمد بيراميدز على تشكيلته التي تضم: الحارس المهدي سليمان وأمامه رباعي الدفاع علي جبر وأحمد أيمن منصور ورجب بكار يمينا، ومحمد حدي يسارا، بينما يقود خط الوسط نبيل عماد دونغا وبجواره أحمد توفيق، وعلى الأطراف عمر جابر وإسلام عيسى، وفي الهجوم الغاني جون أنطوي، وخلفه التونسي عمر العيوني أو دودو الجباس.