قناة نادي الزمالك ترد على تركي آل الشيخ (فيديو)

رد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، ومقدم البرنامج الرئيس بقناة ناديه، على رسائل المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، التي أوردها في شكل تغريدات على حسابه بموقع ”فيس بوك“ وتحدث خلالها عن مستوى نادي الزمالك.

وقال خالد الغندور خلال تقديمه برنامج ”زملكاوى“ الذي يُعرض عبر قناة نادي ”الزمالك“، إنه يتمنى الشفاء للمستشار تركي آل الشيخ، متحدثا عن تغريدة ”آل الشيخ“ التي تحدث فيها عن تمنياته بمواجهة النادي الأهلي لنادي الزمالك في قرعة دوري أبطال أفريقيا لأنه الأسهل، مضيفًا أن نادي الزمالك سيرد بلعب ”كرة“.

وأضاف ”الغندور“ قائلًا: ”عندما يخرج علينا الرئيس الشرفي بهذه التويتة سنرد بالكرة ولن نتطاول أو نشتم وهذه الرسائلة لابد أن تكون أقوى لدى لاعبي نادي الزمالك“.

ودلل خالد الغندور حديثه قائلا إن تركي آل الشيخ تحدث في تغريدة أخرى عن قوله حقائق بأن نادي الزمالك هو الأسهل بلغة الأرقام منوها أن نادي الزمالك ذهب إلى السعودية وأدى مباراة مع نادي الهلال السعودي بكامل نجومه وبمدربه العالمي وهزمه في عقر داره.

وأشار خالد الغندور إلى أن كرة القدم لا تعترف بالمستوى الحالي والسابق، مشددا على أنه قد يكون نادي الهلال السعودي وقتها أقوى من نادي الزمالك، وأضاف أن نادي الزمالك كان بطلا للكأس وذهب لملاقاة الهلال بعدما رفض النادي الأهلي.

وأشار إلى أنه لو كانت مباراة اعتزال اللاعب الليبي طارق التايب بين الأهلي والهلال السعودي أصعب فإن حصول نادي الزمالك على كأس السوبر المصري السعودي من نادي الهلال دليل على أن نادي الزمالك كبير.

وأكد أن النادي الأهلي والزمالك لن يلعبا في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا بحسب القرعة ولن يتواجها إلا لو صعدا للنهائي، مبينًا أن الناديين لديهما مباراتا السوبر والدوري المصري، مردفا: ”هذا يجعلنا نتحدث عن كلام تركي آل الشيخ الذي قال إن الأهلي حصل على 41 بطولة رغم أن هذا لم يكن حديثه الموسم الماضي عندما كان رئيسا لنادي بيراميدز وكان لديه اعتراض على إقامة مباراة بيراميدز مع الأهلي والزمالك تباعًا وتحدث عن مبدأ تكافؤ الفرص كما صرح بأن من ينافسه في الملعب هو نادي الزمالك“.

واختتم قائلًا: ”لا نريد أن يكون التحاور بين الناس بالشتم واللعن وعندما يتكلم الرجل كرة قدم قد يستفز الجمهور نوعًا ما ولكن الأهم أن بعض المقولات التي تأتي من كبار في قيمة المستشار تركي آل الشيخ تستفز لاعبي نادي الزمالك داخل الملعب في هذا الشهر بالمباريات والبطولات عشان مبنفرحش غير غير بفوز الزمالك ومبنزعلش غير بهزيمة الزمالك“.

يُذكر أن تركي آل الشيخ قال في منشور له عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“ استفز فيه جمهور نادي الزمالك: ”كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غدا بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي احترمه أنا بتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم دعواتكم لي فأنا محتاج لها“.