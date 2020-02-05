ترتيب الدوري المصري بعد فوز نادي الزمالك على حرس الحدود (صورة)

حقق نادي الزمالك فوزًا سهلًا على حرس الحدود بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ16 من الدوري الممتاز.

افتتح محمود علاء التسجيل للزمالك في الدقيقة 10 من ركلة جزاء.

وعزز أحمد سيد زيزو النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 25، من هجمة مرتدة سريعة بقيادة زيزو الذي مرر كرة لـ ابن شرقي على حدود منطقة الجزاء على الجهة اليمنى، ليرفعها عرضية رائعة ويقابلها زيزو برأسية إلى داخل الشباك.

الزمالك رفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن الوصيف المقاولون العرب، والفارس الأبيض له مباراتان مؤجلتان.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: