بعد ربط المشاركة في السوبر بخطاب ضمان.. مرتضى منصور ينشر تعهدا قطريا بضمان سلامة بعثتي الزمالك والترجي في الدوحة

حصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، على خطاب التعهد الكتابي من الاتحاد القطري لكرة القدم، بتأمين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في قطر وعدم تقييد حريتهم، خلال خوض لقاء السوبر الأفريقي.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ“مرتضى“ على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، والموقع الرسمي لنادي الزمالك، صورتين من خطاب التعهد من الاتحاد القطري لاتحاد كرة القدم ”كاف“، وصاحبها برسالة شديدة اللهجة وجهها لمن سماهم ”الخونة“، في إشارة إلى من كذّبوا حديثه خلال المؤتمر الذي أقامه أمس، بأعضاء مجلس الإدارة؛ لمناقشة أزمة ومشكلة مباراة السوبر الأفريقي، التي ستقام في قطر.

وكان رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، قد أكد في تصريحات سابقة أن مشكلة مباراة السوبر الأفريقي، المزمع إقامتها في قطر، تعود إلى اختيار دولة قطر التي وصفها بالمعادية لمصر، وسط تأكيدات من عدم وجود أزمة بينه وبين الشعب القطري، وأن الأزمة تكمن مع الحكومة القطرية.

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي: إنه ونجليه واللاعبين تلقوا تهديدات بالقتل حال السفر إلى الدوحة، مشددا على رفضه خوض المباراة في حالة عدم ضمان سلامة البعثة في الدوحة.

وصرّح مرتضى منصور خلال المؤتمر، بأنه غير راضٍ تمامًا عن السفر إلى دولة قطر، لكنه مجبر على احترام قرار الأغلبية في مجلس إدارة الفريق الأبيض، مؤكدا أنه قام بطباعة قمصان الفريق مكتوب عليها تحيا مصر وتحمل صورة الرئيس السيسي.

وتقام بطولة السوبر الأفريقي يوم 14 من الشهر الجاري على ستاد نادي الغرافة، بين الترجي بطل دوري أبطال أفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية.



وقال الاتحاد القطري لكرة القدم في خطابه بحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك ” نسعى لاستكمال الاستضافة الناجحة لكأس السوبر الأفريقي، والتي بدأت مع نسخة 2019 ، بالإضافة إلى نسخة العام المقبل.. ونؤكد من جديد التزامنا الكامل عند استضافة هذا الحدث، والتقيد بأعلى المعايير الدولية.. كل ذلك لضمان تمتع وأمن وسلامة جميع المشاركين باللقاء.. نتطلع إلى لقائكم جميعًا في الدوحة في 14 فبراير 2020 ؛ للاستمتاع بمباراة كرة قدم عالية المستوى بالإضافة إلى تدفق كبير من المتفرجين لهذا الحدث الهام.