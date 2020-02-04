موجز أخبار الأهلي والزمالك: فايلر يحتوي غضب معلول.. وأزمة بوطيب تتصاعد في القلعة البيضاء

يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة أمام بيراميدز بعد غد الخميس في الجولة السادسة عشرة للدوري المصري كما يستعد الزمالك لاختبار صعب غدا الأربعاء أمام حرس الحدود.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الكرة المصرية والأندية الكبرى وعلى رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2020

فايلر يحتوي غضب معلول في الأهلي

احتوى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي غضب لاعبه التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر نتيجة عدم مشاركته في لقاء الهلال السوداني الأخير في دوري أبطال أفريقيا.

وعقد فايلر جلسة مع لاعبه، وأوضح له سبب عدم مشاركته في لقاء الهلال، وطالبه بالتركيز خاصة أن الأهلي أمامه مباريات صعبة بداية من لقاء بيراميدز بعد غد الخميس.

وتأكدت جاهزية النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق لخوض لقاء بيراميدز بعد تخلصه من إصابته بنزلة برد، بينما يخضع أحمد فتحي الظهير الأيمن لاختبار طبي أخير لحسم مشاركته في لقاء بيراميدز.

وغادر اللاعب كريم وليد نيدفيد نجم وسط الفريق الأحمر إلى ألمانيا للخضوع لفحوص طبية جديدة من أجل الاطمئنان على ركبته.

أزمة بوطيب تتصاعد في الزمالك

تصاعدت أزمة اللاعب المغربي خالد بوطيب مهاجم فريق الزمالك بعدما تقدم اللاعب بشكوى رسمية بشأن عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

واتهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللاعب المغربي بالمماطلة ومحاولة إثارة الأزمات بعدما رفض إجراء جراحة في ركبته للتخلص من إصابته مؤكدا أن اللاعب يضغط لإجبار الزمالك على فسخ عقده قبل نهاية الموسم للحصول على مستحقاته كاملة.

وفي المقابل خرج اللاعب التونسي فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك من حسابات مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في القائمة التي تخوض لقاء حرس الحدود غدا الأربعاء لأسباب فنية بجانب القائد محمود عبد الرازق شيكابالا.

وأعلن كارتيرون قائمة فريقه لخوض لقاء الحرس وضمت كلا من محمد عواد ومحمد أبوجبل لحراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحازم إمام وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي للدفاع وطارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر ومحمد عنتر ومصطفى فتحي والمغربي محمد أوناجم للوسط وعمر السعيد والمغربي أشرف بن شرقي.

الزمالك يتراجع في أزمة السوبر الأفريقي

تراجع نادي الزمالك في أزمة مباراة كأس السوبر الأفريقي بعد موافقته على خوض لقاء الترجي التونسي في قطر يوم 14 فبراير الجاري.

ووصل إلى الزمالك تعهد رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بحماية بعثة الفريق الأبيض، وكلف مجلس إدارة الزمالك إسماعيل يوسف عضو المجلس بتولي رئاسة البعثة.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مؤتمر صحفي، إن ناديه طلب تعهدات أمنية بحماية بعثة الزمالك في قطر بعد أن تلقى تهديدات واضحة بالقتل.

بيراميدز يهدد بعدم بث لقاء الأهلي

أعلن نادي بيراميدز عن قراره بعدم إذاعة مباراته أمام النادي الأهلي مؤكدا في بيان رسمي أن هذا القرار جاء بسبب عدم التزام الشركة الراعية، بريزنتيشن سبورت، بتوقيع عقود البث الفضائي مع بيراميدز منذ بداية الموسم حتى الآن، على الرغم من إرسال الشركة في وقت سابق عرضا مع بداية الموسم من أجل التفاوض حول الحقوق الخاصة ببث مباريات الفريق في البطولات المحلية.

وأوضح البيان أن نادي بيراميدز لم يحصل على مستحقاته المالية الخاصة ببث مباريات الموسم الماضي من شركة بريزنتيشن، على الرغم من أن اتحاد الكرة يشترط الحصول على نسبته من حقوق البث المنصوص عليها في العقود مع بداية الموسم، ليوافق على فتح باب القيد، وهو ما اضطر معه النادي لسداد تلك القيمة المالية لقيد لاعبيه دون أن يحصل على أي مقابل مادي من الشركة الراعية، علما بأن بيراميدز ليس هو النادي الوحيد الذي يشكو من تلك المعاملة من شركة بريزنتيشن منذ بداية الموسم.

صدام بين رئيس الإسماعيلي وغوميز

دخل الفرنسي ديديه غوميز المدير الفني لفريق الإسماعيلي في صدام مع إبراهيم عثمان رئيس النادي بسبب قرار الأخير بتوقيع عقوبة مالية ضد اللاعبين للخسارة أمام أسوان رغم رفض المدير الفني.

وحقق فريق الجونة فوزا قاتلا على حساب وادي دجلة بهدف نظيف في الجولة السادسة عشرة للدوري، كما فاز طلائع الجيش على إف سي مصر برباعية دون رد.