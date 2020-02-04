مرتضى منصور يتهم لاعبا في النادي الأهلي بـ“التخابر مع قطر“.. ويحدد شروط مشاركة الزمالك بالسوبر‎ الأفريقي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك شروطه من أجل مشاركة الفريق الأول لكرة القدم، في لقاء السوبر الأفريقي يوم 14 فبراير الجاري أمام الترجي الرياضي التونسي، في العاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف اللقاء بناء على عقد مع الاتحاد الأفريقي ”كاف“ برئاسة أحمد أحمد.

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مقر الزمالك: ”بشكل شخصي أرفض السفر إلى قطر والمشاركة في لقاء السوبر أمام الترجي، لكن مجلس الإدارة يرغب في هذا الأمر، لذا أنتظر موقف الحكومة المصرية وبعدها سنعلن القرار النهائي“ .

وأَضاف: ”أنتظر تعهدا من الاتحاد الأفريقي بتأمين بعثة الزمالك في قطر، كما أطلب تعهدا من الحكومة القطرية واتحاد الكرة القطري بنفس الأمر، وكذلك القبض على ضابط المخابرات الذي يدعى أبوسيندة؛ لأنه المسؤول عن اختراق هاتفي ونشر عقود لاعبي الزمالك من أجل إحداث فتنة داخل الفريق، ليس لدينا أي أزمة مع الشعب القطري، ولكن المشكلة مع الحكومة والنظام القطري الذي أعلن الحرب ضد الدولة المصرية عبر قناة الجزيرة، وفي حالة المشاركة في اللقاء سيرتدي لاعبو الزمالك تيشيرتا مرسوما عليه صورة السيسي وعبارة تحيا مصر، وسنعلن للجميع دعمنا للدولة المصرية، كل ما يحدث معي وتهديدي بالقتل جاء بسبب حبي للرئيس ودفاعي عنه وعن الجيش المصري“.

وتابع مرتضى: ”مندهش من إصرار الاتحاد الأفريقي على إقامة لقاء السوبر في دولة من آسيا، الأولى أن يقام في أحد الملاعب الأفريقية حتى لو كان ملعب رادس في قلب العاصمة التونسية معقل نادي الترجي، لو لم نحصل على التعهد الرسمي من الكاف وقطر سأصعد الأمر للمحكمة الرياضية الدولية من أجل حماية حقوق الزمالك، الأمر خطير لأنه يهدد سلامة فريق بالكامل ومجلس إدارة النادي“.

وأردف: “ سأعقد مؤتمرا صحفيا، يوم الأحد المقبل، سأعلن فيه تفاصيل من يتخابرون مع قطر ضد مصر ومنهم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي، وهناك ملف كامل ضده، وتامر عبدالحميد لاعب الزمالك السابق، وممدوح عباس وهاني العتال وأبو المعاطي زكي وعبدالناصر زيدان وسما المصري“.

وتابع رئيس الزمالك: “ أتمنى أن يستيقظ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من غفوته ويعلم أن لديه لاعبا يسمى كهربا عميلا لقطر، ويجب طرده من النادي على الفور، وأؤكد لكهربا أن بشاير زكي النتيري موجودة، لكن لن تصلح للأهلي ستفشل مع الفريق الأحمر ولن تحقق أي إنجاز يذكر“.

وهاجم مرتضى منصور، أشرف صبحي وزير الرياضة قائلا: ”الوزير انتفض عندما انتشرت فيديوهات من جماهير الهلال السوداني تهدد فيها فريق الأهلي، ولم يتحرك لمساندة الزمالك رغم التهديدات بقتل لاعبي الفريق في قطر، هل الزمالك ليس ناديا مصريا هو الآخر ؟“.

وعن أزمة تركي آل الشيخ، قال مرتضى: ”هناك خطة ممنهجة تحدث الآن من أجل إفساد علاقتي بتركي وزير الترفيه في السعودية حتى يعود لأحضان الأهلي مرة أخرى، ليس لدي مشكلة في هذا الأمر، العلاقة بيننا صداقة واحترام ولن تنجح المؤامرة، الزمالك قدم كل الاحترام لتركي وشكره على دعم الفريق، عكس جماهير الأهلي التي قامت بسبه أكثر من مرة في المدرجات أمام صمت من مجلس الخطيب“.