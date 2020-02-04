تقرير: النادي الأهلي المصري تفاوض مع موسيماني مدرب صن داونز

أشارت تقارير صحفية إلى أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي الذي سينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم مرشح لتدريب الأهلي المصري.

وتعاقد الأهلي مع السويسري رينيه فايلر بداية الموسم الحالي وقاد الفريق إلى 12 انتصارا متتاليا في الدوري المصري وخسر مرة واحدة في دور المجموعات في دوري أبطال افريقيا أمام النجم الساحلي بهدف نظيف في تونس.

وليست هذه المرة الأولى التي يجتذب فيها أفضل مدرب في أفريقيا سابقا الاهتمام في مصر حيث سعى الزمالك للتعاقد معه في 2016 لكنه اختار البقاء مع صنداونز.

وذكرت شبكة ”صن سبورت“ التلفزيونية الجنوب أفريقية أن صنداونز بدأ الاستعداد لرحيل موسيسماني إذ يبحث عن مدير فني جديد.

ونقلت ”صن سبورت“ عن مصدر قوله ”الأهلي أجرى اتصالات وأستطيع أن أقول إن ممثلي كلا الطرفين قد التقوا بالفعل بشأن صفقة محتملة للتعاقد مع موسيماني. إذ كان ضمن المرشحين لتدريب الأهلي؛ لكن كان من الصعب التعاقد معه بسبب عقده طويل الأمد مع صنداونز.

”الوضع الحالي يمثل فرصة جيدة للتعاقد معه. يحرص موسيماني على الاستمرار في صنداونز ، ولكن الأمر كله متروك للنادي. ستكون الأسابيع الثلاثة المقبلة حاسمة حيث يواصل الأهلي محادثاته“.

ومع ذلك، لا يزال موسيماني مهتما بالبقاء في صنداونز، لكنه يريد من الأطراف المشاركة في المفاوضات معه الاتفاق على مبادئ قبل التوقيع.

وأشار المصدر ”الأمر لا يتعلق بالمال، بل يتعلق بالمبادئ التي نحتاج إلى الاتفاق عليها“.

وتأهل الأهلي وصنداونز إلى دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا وقد يلتقيان عندما يتم سحب القرعة في القاهرة يوم الأربعاء.

وتأهل للدور المقبل للمرة الأولى في تاريخ البطولة ثمانية أندية سبق لها الفوز باللقب وهي كالتالي:

الأهلي المصري (ثماني مرات رقم قياسي) والزمالك المصري ومازيمبي من الكونجو الديمقراطية (خمس مرات) والترجي التونسي بطل آخر نسختين (أربع مرات) الرجاء البيضاوي المغربي (ثلاث مرات) والوداد البيضاوي المغربي (مرتين) والنجم الساحلي التونسي وماميلودي صنداونز من جنوب افريقيا (مرة واحدة).

وستقام القرعة في القاهرة يوم الأربعاء المقبل إذ يلتقي المتصدرون مع أصحاب المركز الثاني في مواجهة من مباراتين على أن يكون الذهاب على أرض صاحب المركز الثاني.