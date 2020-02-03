موجز أخبار الأهلي والزمالك: قرار الخطيب يثير الجدل.. ولجنة الكرة تفجر الانقسام في القلعة البيضاء

شهدت الأوساط الكروية المصرية عدة أحداث مهمة خاصة على صعيد الأندية الكبرى الأهلي والزمالك، بعد نهاية مشوار الفريقين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وقبل بداية مشوار دور المجموعات.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الإثنين 3 فبراير الجاري:

قرار الخطيب يثير الجدل

أثار قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعدم التقدم بشكوى رسمية ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن أحداث مباراة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، الكثير من الجدل.

وأكد بيان النادي الأهلي الصادر مساء اليوم الإثنين أن مجلس الإدارة يأسف لما تعرضت له بعثة الفريق في مباراة الهلال السوداني الشقيق في دوري أبطال أفريقيا، وتجاوز مجموعات عديدة من جماهير المنافس كثيراً والتهديدات المسبقة قبل المباراة، ثم الهتافات المسيئة في المدرجات وإلقاء الكراسي المحطمة على اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني والإداري، وقذفهم بزجاجات المياه أثناء المباراة واقتحام الملعب ومحاولة الاعتداء على لاعبي الأهلي.

وبرر الأهلي رفضه التقدم بشكوى رسمية بـ3 أسباب: أولها تقدير واحترام العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان والتي لا يعرف قيمتها كل من شارك في الأحداث المؤسفة التي جرت في أم درمان، وثانيا تثمين الجهود الكبيرة التي بذلها المسؤولون في الشرطة والجيش السوداني، الذين يستحقون كل التحية على دورهم الكبير في تأمين بعثة الأهلي طوال فترة الإقامة هناك.

وأكد الأهلي أن السبب الثالث يتمثل في الحرص الكامل من النادي الأهلي على ألا يلحق بنادي الهلال السوداني الشقيق الضرر البالغ، خاصة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تابع الأحداث وقد يقوم بتطبيق النصوص اللائحية بعد التجاوزات والاعتداءات التي شهدها ملعب المباراة.

وأثار بيان مجلس الأهلي جدلا واسعا بين المؤيد والمعارض عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلاق هاشتاغ (ضيعتوا الأهلي بضعفكم) وهاشتاغ آخر (حق الأهلي فوق الجميع).

وقال السوداني عبدالمنعم شطة المدير الفني الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ولاعب الأهلي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“: إن قرار إدارة الأهلي ذكي؛ لأن الشكوى لن تفيد على الإطلاق بخصوص مسألة احتساب اللقاء لصالح الأهلي، موضحا أن الكاف سيصدر عقوبات ضد الهلال.

رمضان صبحي خارج لقاء بيراميدز

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر غياب رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق عن لقاء بيراميدز وعدم قدرته على اللحاق بالمباراة لعدم اكتمال شفائه.

وغاب أيضا أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق عن التدريبات الجماعية لإصابته في كاحل القدم، كما حرص السويسري رينيه فايلر على عقد اجتماع مع شريف إكرامي حارس المرمى لمراجعته في قرار رحيله بنهاية الموسم.

لجنة الكرة تفجر الانقسام في الزمالك

فجرت لجنة الكرة انقساما حادا في نادي الزمالك بعدما حاول مرتضى منصور رئيس النادي إنشاء لجنة كرة برئاسة فاروق جعفر، ولكن بعض الأصوات تعارض الأمر وعلى رأسها نجله أمير المشرف على الكرة، حيث يرفض الأمر تماما خاصة أنه يعتمد على رأي المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأعلن الزمالك جاهزية لاعبه المغربي أشرف بن شرقي للمشاركة في لقاء حرس الحدود بعد غدٍ الأربعاء في الجولة السادسة عشر للدوري بعد تخلصه من آلام العضلة الخلفية.

الإسماعيلي يرفض معاقبة لاعبيه

رفض النادي الإسماعيلي معاقبة لاعبيه بعد الخسارة أمام أسوان بنتيجة (2-1) في الدوري، ومنح الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لاعبيه راحة لمدة 24 ساعة.

وفاز أيضا إنبي على المقاولون العرب بنتيجة 2/1، كما تعادل الاتحاد السكندري مع الإنتاج الحربي بالدوري.

بيراميدز يحفز لاعبيه بالمكافآت

قررت إدارة نادي بيراميدز تحفيز اللاعبين بالمكافآت لتحقيق الفوز على الأهلي يوم الخميس المقبل في الدوري.

وعقد المدرب الكرواتي أنتي شاشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز جلسة مع لاعبيه طالبهم بتحقيق الفوز على الأهلي