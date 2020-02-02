الزمالك: تلقينا وعدًا بعدم إقامة السوبر الأفريقي في قطر حال عدم التعهد بسلامة البعثة

أعلن نادي الزمالك مشاركته رسميًا في مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي يوم 14 فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، بشرط تأمين بعثة الفريق، في حالة عدم تأمينها سيتولى الكاف عملية نقل المباراة خارج قطر.

وقال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك في تصريحات لقناة الزمالك الفضائية: ”تم عرض جميع التهديدات التي تعرضت لها مع رئيس الزمالك والمشرف العام على الكرة، حال سفرنا إلى قطر، وعرضنا جميع الأدلة باللغتين الإنجليزية والفرنسية بالإضافة للعربية“.

وأضاف: ”استمعنا لوجهة نظر الاتحاد الأفريقي بشأن العقود والإعلانات، ووافقنا على اللعب في قطر، بشرط تأمين البعثة“.

وأوضح: ”الاتحاد الأفريقي سيرسل خطابًا رسميًا لنظيره القطري يطلب منه الحصول على تعهدات ومكاتبات رسمية، تفيد بتحمله مسؤولية تأمين بعثة الزمالك بشكل كامل، وفي حالة عدم الحصول على تلك التعهدات، سيتولى الكاف عملية نقل المباراة من الدوحة“.

وكشف أحمد مرتضى أنه لن يسافر إلى قطر مع الفريق، بالإضافة إلى والده رئيس النادي وشقيقه أمير المشرف العام على الكرة.

ومن المقرر أن تستضيف قطر البطولة لمدة 3 أعوام متتالية.

يذكر أن أحمد مرتضى منصور أعلن في وقت سابق عن تمسك ناديه بموقفه الرافض لخوض مباراة السوبر الأفريقي ضد الترجي التونسي بسبب إقامته في قطر.

وأكد منصور أن ” ظروفا وتهديدات مباشرة أن اللاعبين وأعضاء بمجلس الإدارة قد تلقوا تهديدا بالقتل وأنهم بصدد إرسال تلك المعلومات إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فالزمالك ناد كبير وعندما يصله تهديدات بالقتل والإيذاء البدني نكون مضطرين لاتخاذ قرار بالانسحاب من تلك المباراة“.

وأردف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قائلا إنهم لا يجدون أي مشكلة في مواجهة الترجي ولكن ليس في قطر لذا يخاطبون الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأن أهم شيء أمان بعثة فريقهم.

وسبق أن أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك رفضه خوض مباراة السوبر الأفريقي في قطر بقرار من مجلس الإدارة.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن مجلس إدارة ناديه يرفض اللعب في قطر ـ المعادية لمصر ـ على حد قوله، إلا إذا رأت الحكومة المصرية غير ذلك.