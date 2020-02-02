النصر الليبي يتأهل للدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية

لم يستفد بارادو الجزائري من فوزه 3/0 خارج أرضه على حسنية أغادير المغربي في ختام دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية بينما خطف النصر الليبي بطاقة التأهل وانتصر بيراميدز المصري 1/0 على نواذيبو الموريتاني اليوم الأحد.

ورغم فوزه لم يتأهل بارادو لدور الـ8 عن المجموعة الرابعة بعد فوز إنيمبا النيجيري 5/2 على سان بيدرو في ساحل العاج ليقتنص المركز الثاني في المجموعة خلف حسنية أغادير.

ويتصدر أغادير المجموعة برصيد 11 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن إنيمبا بينما حل بارادو في المركز الثالث بـ8 نقاط ويليه سان بيدرو في ذيل الترتيب بـ3 نقاط من 3 تعادلات.

ومنح المهاجم أسامة قسمون التقدم لبارادو بعد مرور 10 دقائق من البداية وضاعف النتيجة في الدقيقة 72 بتسديدة من وضع انفراد.

وعزز يسري بوزوق تفوق بارادو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

تأهل النصر وهورويا

وواصل هورويا الغيني مشواره في دور المجموعات بدون خسارة عقب انتصاره 2/0 على النصر الليبي في القاهرة في ختام مباريات المجموعة الثانية بينما خسر بيدفست ويتس الجنوب أفريقي بالنتيجة ذاتها على أرضه أمام جوليبا المالي.

وتصدر هورويا المجموعة برصيد 14 نقطة يليه النصر بـ8 نقاط متفوقا في المواجهات المباشرة عن جوليبا الذي حل ثالثا بالرصيد ذاته بينما ظل بيدفست ويتس في ذيل الترتيب بنقطتين.

بيراميدز ينتصر

وحقق بيراميدز المصري انتصاره الخامس في 6 مباريات بفوزه 1/0 في القاهرة على نواذيبو ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الأولى.

وتأهل بيراميدز بالفعل إلى دور الـ8 في صدارة المجموعة إلى جوار منافسه المحلي المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني الذي يملك 9 نقاط قبل مواجهة إينوغو رينجرز في نيجيريا في وقت لاحق اليوم.

وسجل هدف بيراميدز أحمد أيمن منصور في الدقيقة 59 عندما تابع ضربة رأس من زميله الغاني جون أنطوي ارتدت من القائم الأيمن لمرمى الفريق الموريتاني الذي خاض المباراة في القاهرة بعد اتفاقه مع الاتحاد الأفريقي (الكاف) وبيراميدز على ذلك.

الأندية المتأهلة

وتأهلت أندية بيراميدز والمصري البورسعيدي عن المجموعة الأولى وهورويا والنصر عن المجموعة الثانية وحسنية أغادير وإنيمبا عن المجموعة الرابعة إلى دور الـ8.

ولم يتم حسم بطاقتي التأهل عن المجموعة الثالثة حيث يتصارع نهضة بركان المغربي وزاناكو الزامبي وموتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية على التأهل. وسيتم حسم البطاقتين في وقت لاحق اليوم.

وستقام قرعة دور الـ8 يوم الأربعاء المقبل في القاهرة حيث يلتقي أصحاب الصدارة في المجموعات الأربع مع أصحاب المركز الثاني.