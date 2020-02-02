رسميا.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي المصري بنهاية الموسم (شاهد)

قرر شريف إكرامي حارس الأهلي المصري الرحيل عن النادي بنهاية الموسم لبدء مرحلة جديدة في مسيرته بعد ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للفريق منذ انضمام الحارس الدولي محمد الشناوي.

وقال إكرامي عبر تويتر: ”بنهاية الموسم الحالي ينتهي دوري كلاعب داخل جدران بيتي (الأهلي). بإرادتي أرحل من الباب الكبير مرفوع الرأس فخورا بما حققته، باحثا عن تجربة وتحد جديدين“.

”سأظل دائما ممتنا لهذا الكيان وفخورا بانتمائي له ولجمهوره أصحاب الفضل بعد الله في كل شيء. أعود إليه يوما ما مستقبلا إذا شاءت الأقدار“.

وأضاف الحارس البالغ عمره 36 عاما: ”كل التفاصيل وما يخص خطوتي المقبلة سوف أعلن عنها بوضوح حين الاستقرار عليها وفي التوقيت المناسب. كل تركيزي الآن مع فريقي لتحقيق موسم أخير ناجح يرضي طموحات جمهورنا الكبير والأداء بإخلاص حتى آخر يوم لي داخل القلعة الحمراء“.

ودافع شريف إكرامي نجل إكرامي الشحات حارس الأهلي السابق عن نفسه قائلا: ”في النهاية أخطأت أحيانا وأجدت أحيانا لكن يعلم الله وكل من عمل معي خلال مشواري أني لم أقصر يوما تجاه مسؤوليتي داخل الملعب أو خارجه. كان هدفي دائما خدمة الفريق لتحقيق أهدافه وتجسيد شخصية النادي وإرساء مبادئه ومحاولة كسب احترام الجميع“.

”شكرا من القلب لكل من ساندني خلال مسيرتي سواء حبا في شخصي أو دعما للنادي الأهلي. فكنتم دائما الدافع الرئيسي للاستمرار والمثابرة. شكرا أيضا لكل من انتقدني أو تجاوز في حقي كرها في شخصي أو للنادي الأهلي. كنتم دائما الوقود الذي يستفز قدراتي ولكم جميعا مني كامل الاحترام“.

بعد مشوار امتد اكثر من ٢٣ عاما ناشئاً و لاعبا بالفريق الأول،و مع اقتراب نهاية تعاقدي الحالي،فقد استخرت الله في اتخاذ احد اهم قراراتي و أصعبها داخل النادي الأهلي و التي بها ارفع الحرج عن مجلس الإدارة التي أكن لها كل احترام و لما استشعرته أيضا من حساسيه تجاه هذا الملف.١ — SherifEkramy (@SEkramyofficial) February 2, 2020

٢٣ عاما اعتادت فيهم علي تحمل المسئولية داخل الملعب فلا يوجد متعه في كره القدم اكثر من متعة المباريات و المشاركة فيها حاملا شعار الأهلي،و ظل هدفي خلال الفترة الماضية محاولة العودة من جديد للعرين بالجهد الشاق و الصبر منتظراً فرصه حقيقية ولكن يوم تلو الأخر يصبح الواقع أكثر صعوبه.٢ — SherifEkramy (@SEkramyofficial) February 2, 2020

صراع معنوي شديد أجبرني علي ضرورة اتخاذ القرار الأصعب،فهو النادي الذي بداخلي ذكري جميله في كل ركن من أركانه و الفريق الذي لم أتخيل ان احمي عرين اخر سواه،فالقرار كان عبئا نفسيا ثقيلا ولكن ترك مركزي بلا أزمات فنيه و استقرار الفريق و موقف الإدارة،كلها عوامل أعانتني علي اتخاذ القرار.٣ — SherifEkramy (@SEkramyofficial) February 2, 2020

لم أكن أنوي مطلقا اتخاذ قرار اللعب خارج النادي الأهلي،لكن في نفس الوقت حاولت جاهدا السيطره علي رغبتي في التواجد داخل الملعب،،فتره ليست بالقصيرة دامت اكثر من عامين شهد فيهم الجميع باحترافي و التزامي الكامل،مطبقاً كل ما تعلمته من مبادئ و نظام و سلوك طوال مسيرتي داخل النادي.٤ — SherifEkramy (@SEkramyofficial) February 2, 2020

فلم يكن هنالك أي خيار غير ضرورة البحث عن مكان اخر أتواجد فيه داخل الملعب،قرار يقبله و يدعمه العقل و يرفضه بشده القلب،فالنادي الأهلي و جمهوره هما الأساس الذي صنع اسم و عائلة إكرامي،لكن رغبتي الشديده في المشاركة داخل الملعب قبل فوات الأوان حالت دون استمراري.٥ — SherifEkramy (@SEkramyofficial) February 2, 2020

في البداية أود أن أشكر مسئولي النادي الأهلي سواءً كانت رغبتهم استمراري داخل الفريق أم لا و كل التوفيق لهم في ما هو قادم،،شكراً جزيلا لكل مدرب حراس مرمي و مدير فني تعاملت معه،فكل منكم كان له بصمه استفدت منها خلال مشواري داخل جدران النادي.٦ — SherifEkramy (@SEkramyofficial) February 2, 2020

جمهور الأهلي الكبير,مساندتكم و دعمكم كانوا السبب الرئيسي في أي نجاح حققته او كنت جزء منه،فأنتم من صنعتم الكيان الكبير و شعبية نجومه و مازلتم،و حبكم و احترامكم بالنسبة لي أكثر أهميه من أي بطولات تحققت و سيظلوا دائما التاريخ الحقيقي و اجمل ذكري لي في مشواري.٧ — SherifEkramy (@SEkramyofficial) February 2, 2020

شكراً من القلب لكل من ساندني خلال مسيرتي سواء حبا في شخصي أو دعمًا للنادي الأهلي،فكنتم دائما الدافع الرئيسي للاستمرار و المثابرة،وشكرا أيضاً لكل من انتقدني أو تجاوز في حقي كرهاً في شخصي أو للنادي الأهلي،فكنتم دائماً الوقود الذي يستفز قدراتي و لكم جميعا مني كامل الاحترام.٨ — SherifEkramy (@SEkramyofficial) February 2, 2020

شكراً من القلب لكل من ساندني خلال مسيرتي سواء حبا في شخصي أو دعمًا للنادي الأهلي،فكنتم دائما الدافع الرئيسي للاستمرار و المثابرة،وشكرا أيضاً لكل من انتقدني أو تجاوز في حقي كرهاً في شخصي أو للنادي الأهلي،فكنتم دائماً الوقود الذي يستفز قدراتي و لكم جميعا مني كامل الاحترام.٨ — SherifEkramy (@SEkramyofficial) February 2, 2020

كل التفاصيل و ما يخص خطوتي المقبلة سوف أعلن عنها بوضوح حين الاستقرار عليها وفي التوقيت المناسب،كل تركيزي الان مع فريقي لتحقيق موسم اخير ناجح يرضي طموحات جمهورنا الكبير و الاداء باخلاص حتي اخر يوم لي داخل القلعه الحمراء.١٠ — SherifEkramy (@SEkramyofficial) February 2, 2020

بنهاية الموسم الحالي ينتهي دوري كلاعب داخل جدران بيتي،بإرادتي ارحل من الباب الكبير،مرفوع الرأس،فخوراً بما حققته،باحثا عن تجربه و تحدي جديدين،و سأظل دائما ممتن لهذا الكيان و فخوراً بانتمائي له و لجمهوره أصحاب الفضل بعد الله في كل شيء،و اعود اليه يوما ما مستقبلا إذا شاءت الأقدار — SherifEkramy (@SEkramyofficial) February 2, 2020

وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعد تعادله بهدف مقابل مثله مع الهلال السوداني في الخرطوم، يوم السبت، في الجولة الختامية للمجموعة الثانية بدور المجموعات.