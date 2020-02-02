 رسميا.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي المصري بنهاية الموسم (شاهد) – إرم نيوز‬‎

رسميا.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي المصري بنهاية الموسم (شاهد)

رسميا.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي المصري بنهاية الموسم (شاهد)

المصدر: أحمد نبيل- كريم محمد- إرم نيوز

قرر شريف إكرامي حارس الأهلي المصري الرحيل عن النادي بنهاية الموسم لبدء مرحلة جديدة في مسيرته بعد ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للفريق منذ انضمام الحارس الدولي محمد الشناوي.

وقال إكرامي عبر تويتر: ”بنهاية الموسم الحالي ينتهي دوري كلاعب داخل جدران بيتي (الأهلي). بإرادتي أرحل من الباب الكبير مرفوع الرأس فخورا بما حققته، باحثا عن تجربة وتحد جديدين“.

”سأظل دائما ممتنا لهذا الكيان وفخورا بانتمائي له ولجمهوره أصحاب الفضل بعد الله في كل شيء. أعود إليه يوما ما مستقبلا إذا شاءت الأقدار“.

وأضاف الحارس البالغ عمره 36 عاما: ”كل التفاصيل وما يخص خطوتي المقبلة سوف أعلن عنها بوضوح حين الاستقرار عليها وفي التوقيت المناسب. كل تركيزي الآن مع فريقي لتحقيق موسم أخير ناجح يرضي طموحات جمهورنا الكبير والأداء بإخلاص حتى آخر يوم لي داخل القلعة الحمراء“.

ودافع شريف إكرامي نجل إكرامي الشحات حارس الأهلي السابق عن نفسه قائلا: ”في النهاية أخطأت أحيانا وأجدت أحيانا لكن يعلم الله وكل من عمل معي خلال مشواري أني لم أقصر يوما تجاه مسؤوليتي داخل الملعب أو خارجه. كان هدفي دائما خدمة الفريق لتحقيق أهدافه وتجسيد شخصية النادي وإرساء مبادئه ومحاولة كسب احترام الجميع“.

”شكرا من القلب لكل من ساندني خلال مسيرتي سواء حبا في شخصي أو دعما للنادي الأهلي. فكنتم دائما الدافع الرئيسي للاستمرار والمثابرة. شكرا أيضا لكل من انتقدني أو تجاوز في حقي كرها في شخصي أو للنادي الأهلي. كنتم دائما الوقود الذي يستفز قدراتي ولكم جميعا مني كامل الاحترام“.

وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعد تعادله بهدف مقابل مثله مع الهلال السوداني في الخرطوم، يوم السبت، في الجولة الختامية للمجموعة الثانية بدور المجموعات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أخبار الأهلي المصري
الأهلي المصري
تاغ
سوق الانتقالات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث