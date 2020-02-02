بعد التأهل أفريقيا.. النادي الأهلي يعود لصدام الدوري المصري بمواجهة بيراميدز

سيغلق الجهاز الفني للأهلي ملف دوري أبطال أفريقيا بعد التأهل لدور الثمانية من أجل التفرغ للمواجهة المحلية المرتقبة مع مضيفه بيراميدز في الجولة الـ16 لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي تنطلق، غدا الاثنين.

وسيلتقي الأهلي وبيراميدز، يوم الخميس المقبل، في ختام مباريات الجولة ويأمل الأهلي المتصدر في مواصلة انتصاراته المحلية التي بدأ بها الدوري هذا الموسم محققا 12 انتصارا متتاليا في 12 مباراة خاضها حتى الآن ليتصدر البطولة برصيد 36 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني أغلق ملف مباراة الهلال السوداني من أجل التركيز على المرحلة المقبلة.

وتعادل الأهلي 1-1 مع الهلال في ختام دور المجموعات أمس السبت وضمن الظهور في أولى مراحل خروج المغلوب.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريح نقله الموقع الرسمي للأهلي، اليوم الأحد: ”المرحلة المقبلة تشهد تحديات قوية للفريق محليا وأفريقيا حيث يخوض الأهلي مباراة مهمة ومؤثرة في مشوار بطولة الدوري الممتاز، يوم الخميس المقبل، أمام بيراميدز.“

وتابع: ”مَن يلعب للنادي الأهلي يدرك كم التحديات والصعوبات التي تواجهه وعليه أن يكون قادرا على تجاوز هذه الصعوبات.. وأن يكون تركيزه في جميع المباريات على قدر واحد سواء كانت المباراة في مصر أو خارجها“.

وسيعتمد رينيه فايلر، مدرب الأهلي، في مواجهة بيراميدز على الأوراق التي ادخرها من مباراة الهلال وبصفة خاصة رمضان صبحي العائد بعد غياب أكثر من 50 يوما بسبب الإصابة.

من جهة أخرى، قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش، مدرب بيراميدز، إنه وضع في حساباته إراحة عدد كبير من لاعبيه الأساسيين وعدم الدفع بهم أمام نواذيبو الموريتاني في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بكأس الاتحاد الأفريقي.

وضمن بيراميدز التأهل لدور الثمانية متصدرا مجموعته قبل مواجهة نواذيبو في وقت لاحق، اليوم الأحد.

وأضاف للصحفيين: ”منحت اللاعبين راحة نظرا لضيق الوقت ومن أجل الاستعداد الجيد لمواجهة الأهلي ونسعى للتقدم أكثر في المسابقة المحلية“.

وسيغيب عن صفوف بيراميدز صانع اللعب عبد الله السعيد للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري برصيد 26 نقطة من 15 مباراة.

وسيكون الزمالك المتراجعة نتائجه محليا على موعد مع حرس الحدود يوم الأربعاء في الجولة ذاتها ويأمل مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في العودة الى الفوز بعد التعادل المحلي الأخير مع وادي دجلة وتراجع الفريق للمركز الخامس برصيد 25 نقطة.

وتنطلق الجولة الـ16 غدا بأربع مباريات أبرزها مواجهة سموحة مع مصر للمقاصة إذ يبحث حمادة صدقي مدرب سموحة عن تحقيق فوزه الأول بعد أن تولى تدريب الفريق السكندري قبل أسبوعين خلفا لحسام حسن وبعد أن تعادل في الجولة الماضية مع الاتحاد السكندري.

في المقابل، يأمل مصر للمقاصة في استعادة توازنه على أمل مغادرة المقاعد الأخيرة في قائمة فرق البطولة (رصيده 12 نقطة) بعد أن تراجعت نتائجه.

وفي يوم الاثنين -أيضا- يلتقي أسوان مع ضيفه الإسماعيلي وإنبي مع المقاولون العرب والإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري.

ويوم الثلاثاء يحل وادي دجلة ضيفا على الجونة ونادي مصر ضيفا على طلائع الجيش.