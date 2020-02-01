النادي الأهلي المصري يدرس شكوى الهلال السوداني لاعتباره فائزا بمواجهة دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

شدد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي المصري، على أن ناديه يدرس التحرك لشكوى نظيره الهلال السوداني، إثر ما حدث في مواجهة الفريقين، مساء السبت، في دوري أبطال أفريقيا.

وقال سيد عبدالحفيظ، عقب المباراة: ”بالتأكيد سيكون هناك تحرك من الإدارة، نص لائحة الاتحاد الأفريقي واضحا جداً في مثل هذه الحالات، إحنا كنا بنلعب مباراة الهلال فى ثكنة عسكرية.. ولن نصمت على ما حدث، والكاف يضع اللوائح لكي يسير عليها، وإذا أجبر الحكم على تكملة اللقاء لاقتحام الجماهير أو مضايقات وسلوك عدواني يقابل الضيف يتم احتساب اللقاء 2-صفر في وقتها، وأكيد سيكون فهي تحرك من جانب الإدارة، وسنرى هل سيتم احتساب النتيجة أو الكاف يعدي الأمر هكذا، ونتحدث عن كرة قدم، وكيف نلعب في هذا الأجواء ويركز اللاعبين في سلامتهم أم خوضهم اللقاء“.

وأردف: ”أقول للكاف إذا لم تطبق لائحتك فأنت تعطي الفرصة للأخرين أن يفعلوا ما يريدون دون أي عقاب“.

وأضاف: ”أشكر حكم اللقاء على إدارته الهادئة للقاء في هذه الأجواء وقرار إلغاء المباراة في يد المراقب، وأطمئن جمهور الأهلي على الفريق، متواجدون داخل غرفة الملابس في انتظار إذن الأمن بالعودة للفندق“.

وتأهل النجم الساحلي التونسي والأهلي المصري إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوز النجم 2-صفر على ضيفه بلاتينوم من زيمبابوي، وتعادل الأهلي 1-1 مع الهلال السوداني في الخرطوم في الجولة الختامية للمجموعة الثانية بدور المجموعات اليوم السبت.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة متقدما بفارق نقطة واحدة عن الأهلي المصري بينما جاء الهلال في المركز الثالث بعشر نقاط فيما ظل بلاتينوم في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

وفي الخرطوم تقدم محمد مجدي (قفشة) للأهلي بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني عندما أنهى تمريرة عرضية من حسين الشحات بتسديدة في شباك جمال سالم حارس الهلال.

وأدرك البديل عبد الرازق عمر التعادل للهلال في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتوقفت المباراة في الشوط الثاني مرتين لمدة زادت عن عشر دقائق بسبب إلقاء الجماهير بعض المقذوفات على الملعب كما اقتحم أكثر من مشجع أرضية الملعب ما دفع قوات الأمن السودانية للتدخل للسيطرة على الموقف قبل استئناف المباراة.

وأهدر البديل محمود عبد المنعم (كهربا) فرصة مضاعفة النتيجة للأهلي من وضع انفراد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي قبل أن يدرك الهلال التعادل.

* الأندية المتأهلة موعد القرعة وتأهل للدور المقبل لأول مرة في تاريخ البطولة ثمانية أندية سبق لها الفوز باللقب وهي كالتالي:

الأهلي المصري (ثماني مرات رقم قياسي) والزمالك المصري ومازيمبي من الكونجو الديمقراطية (خمس مرات) والترجي التونسي بطل اخر نسختين (أربع مرات) الرجاء البيضاوي المغربي (ثلاث مرات) والوداد البيضاوي المغربي (مرتان) والنجم الساحلي التونسي وماميلودي صنداونز من جنوب افريقيا (مرة واحدة).

وستقام القرعة في القاهرة يوم الأربعاء المقبل إذ يلتقي المتصدرون مع أصحاب المركز الثاني في مواجهة من مباراتين على أن يكون الذهاب على أرض صاحب المركز الثاني.