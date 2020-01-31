رسميًا.. الصفاقسي التونسي يضم مدافع النادي الأهلي المصري

أعلن النادي الأهلي المصري إنهاء إجراءات انتقال حسين السيد الظهير الأيسر للقلعة الحمراء إلى صفوف نادي الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأنهى أمير توفيق مدير التسويق في الأهلي كافة الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادي الصفاقسي بحسب ما أكد الموقع الرسمي للنادي الأهلي.

ورحل حسين السيد إلى نادي الصفاقسي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء عقب نهاية فترة الإعارة على أن يتحمل النادي التونسي راتب اللاعب فقط خلال فترة إعارته دون أن يتقاضى الأهلي أي مقابل مادي نظير إعارة لاعبه.

???? كل التوفيق للاعبنا حسين السيد في خطوته القادمة ، في إنتظار عودتك. ????#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/ac0hV9t21X — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) January 31, 2020

وكان حسين السيد قد خرج من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء، واستقر المدرب السويسري مع لجنة التخطيط على خروج اللاعب على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية على أن تتم إعادة تقييمه بنهاية الموسم والمفاضلة بينه وبين محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي الهلال السوداني في أم درمان في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا غدًا، ويحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل من أجل ضمان التأهل لدور الثمانية للبطولة والمقرر إجراء قرعة الدور ربع النهائي لها، يوم الأربعاء المقبل، في القاهرة.