موجز أخبار الأهلي والزمالك: صدمة بسبب رمضان صبحي.. والأبيض يحسم موقفه من السوبر الأفريقي

تترقب جماهير الكرة المصرية المواجهة المثيرة التي تجمع بين الأهلي المصري ومضيفه الهلال السوداني، بعد غدٍ السبت، في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الخميس 30 يناير 2020:

مكافآت وتحذيرات في الأهلي قبل موقعة الهلال

غادرت بعثة النادي الأهلي إلى السودان مساء اليوم الخميس؛ لخوض لقاء الهلال في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعدما استدعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة تضم محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي لحراسة المرمى، ومحمد هاني وأحمد فتحي وأيمن أشرف والتونسي علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي للدفاع، وحسام عاشور وعمرو السولية والمالي أليو ديانغ ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان والأنجولي جيرالدو ومحمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات للوسط، والنيجيري جونيور أجاي ومروان محسن والسنغالي أليو بادجي للهجوم.

وترأس بعثة الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي، كما أعلنت البعثة الطوارئ بعد تحذيرات السفارة المصرية عقب ظهور حالتي إصابة لفيروس كورونا في السودان، وفضلت بعثة الأهلي اصطحاب شيف خاص لتجهيز الأطعمة في رحلة الفريق للسودان.

ورصدت إدارة الأهلي مكافآت خاصة للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بجانب مكافآت تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للقلعة الحمراء التي أعلن عنها في الساعات الماضية.

رمضان صبحي يصدم الأهلي

أعلن نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب رمضان صبحي عبر تصريحات إذاعية أن سعر اللاعب وصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني، بعد تألقه اللافت في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.

وأكد شوقي أن الأهلي سيحتاج لسداد هذا المبلغ للظفر بخدمات رمضان صبحي نهائياً، خاصة أن اللاعب يملك عروضاً أوروبية بنفس السعر والذي حدده نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي الذي يملك عقد اللاعب.

على صعيد متصل، فشل مسؤولو الأهلي في تسويق اللاعب صالح جمعة بعدما تعذر حصوله على عرض مناسب، بينما تلقى حسين السيد الظهير الأيسر عرضاً للرحيل إلى نادي الصفاقسي التونسي.

وأعار الأهلي 3 لاعبين في شهر يناير الجاري وهم صلاح محسن ومحمد عبد المنعم إلى سموحة السكندري وعمار حمدي إلى طلائع الجيش.

الزمالك يحسم موقفه في أزمة السوبر الأفريقي

يعلن مسؤولو نادي الزمالك المصري الموقف النهائي في أزمة كأس السوبر الأفريقي وهي المباراة التي تقام أمام الترجي التونسي في دولة قطر يوم 14 فبراير المقبل.

ورفض مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور في وقت سابق خوض المباراة، كما أن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة أكد عبر تصريحات صحفية أنه يجب على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ تأمين بعثة الفريق في قطر، خاصة أن هناك تهديدات حقيقية تواجه الفريق الأبيض.

واستقر مسؤولو الزمالك على إصدار بيان بعد استطلاع رأي الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وإرسال القائمة المبدئية التي تخوض لقاء كأس السوبر الأفريقي.

وتتجه النية لدى إدارة الزمالك للموافقة على خوض اللقاء والتراجع عن قرار الانسحاب بحسب مصادر موثوقة في القلعة البيضاء لـ“إرم نيوز“، ولكن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يترقب القرار النهائي من الحكومة المصرية أيضاً.

وأعلن أمير مرتضى منصور نجل رئيس نادي الزمالك والمشرف على الكرة رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ شكوى السويسري كريستيان جروس المدرب الأسبق للفريق ضد الزمالك للمطالبة بالمستحقات المالية المتأخرة.

صفقات اللحظات الأخيرة في الميركاتو المصري

شهدت الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية التي تغلق رسمياً مع نهاية شهر يناير الجاري عدة صفقات من جانب بعض الأندية.

وتعاقد نادي الاتحاد السكندري مع 3 لاعبين بضم عبد الرحمن جمال والحارس فارس دياب ومحمد الصباحي، كما تعاقد الجونة مع إسلام طارق حارس طنطا وضم طنطا اللاعب أحمد سعيد أوكا بجانب استعارة حارس المقاولون محمد أشرف.

وتعاقد نادي طلائع الجيش مع محمد أشرف روقة لاعب وسط الزمالك، كما ضم إنبي لاعب منتخب ليبيريا تونيا دي ليو.

واختتمت الجولة الخامسة عشر للدوري المصري مساء اليوم الخميس بفوز الإسماعيلي على الإنتاج الحربي بنتيجة 3-2، كما لعب سموحة مع جاره الاتحاد السكندري.