نادي الزمالك يقترب من المشاركة في كأس السوبر الأفريقي بعد هذا الإجراء

أرسل نادي الزمالك المصري قائمة الفريق الأول التي ستخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي ضد الترجي التونسي يوم 14 فبراير المقبل، إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وكشف أحمد جمال المذيع بقناة الزمالك أن مجلس الإدارة أرسل القائمة؛ بسبب عدم ورود مكان لعب المباراة في الخطاب القادم من كاف.

وأرسل كاف خطابًا إلى نادي الزمالك يطالبه بإرسال أسماء أفراد البعثة؛ لاستخراج التأشيرات لهم، دون تحديد اسم الدولة.

وأشار إلى أن مجلس الزمالك يعكف على تجهيز مذكرة للمحكمة الرياضية الدولية ”كاس“ يحتفظ فيها بحقه في عدم خوض المباراة في قطر؛ نظرا للأزمة السياسية والاحتقان بين القاهرة والدوحة.

ومن المقرر أن تستضيف قطر البطولة لمدة 3 أعوام متتالية.

وسيعقد مرتضى منصور مؤتمرًا صحفيًا يوم الأحد القادم وليس الإثنين، لكشف موقفه النهائي من المشاركة في كأس السوبر.