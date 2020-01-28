جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع وادي دجلة (صورة)

انتهت مباراة الزمالك ضد وادي دجلة، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثهل، في المباراة التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك واجه وادي دجلة، في إطار مواجهات الأسبوع الخامس عشر للبطولة المحلية.

وأحرز هدف الزمالك مصطفي محمد من قذيفة سكنت مرمي محمد عبدالمنصف، وتعادل أحمد سعيد لدجلة في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل ،ارتقي الزمالك إلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد دجلة في المرتبة 12 بـ 14 نقطة.

ترتيب الدوري المصري:

1- الأهلي في المركز الأول برصيد 36 نقطة

2- المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 32 نقطة

3- الزمالك في المركز الثالث برصيد 25 نقطة

4- الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 25 نقطة

5- بيراميدز في المركز الخامس برصيد 23 نقطة

6- الإنتاج الحربي في المركز السادس برصيد 21 نقطة

7- إنبي في المركز السابع برصيد 20 نقطة

8- سموحة في المركز الثامن برصيد 19 نقطة

9- حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 18 نقطة

10- الإسماعيلي في المركز العاشر برصيد 18 نقطة

11- المصري في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة

12- وادي دجلة في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة

13- طنطا في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة

14- مصر للمقاصة في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة

15- طلائع الجيش في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة

16- أسوان في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة

17- الجونة في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة

18- نادي مصر في المركزالسابع عشر برصيد 11 نقطة