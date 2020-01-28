نادي الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام وادي دجلة في الدوري المصري

أجبر وادي دجلة نظيره الزمالك على التعادل بنتيجة (1-1) في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة في الجولة الخامسة عشر للدوري المصري.

سجل مصطفى محمد في الدقيقة 15 لصالح الزمالك وتعادل أحمد سعيد لوادي دجلة في الدقيقة 42 بعد مواجهة متكافئة وحافلة بالندية بين الفريقين.

ورفع الزمالك رصيده بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون إلى 25 نقطة في المركز الثالث وارتفع رصيد وادي دجلة إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر.

نجح الزمالك في التقدم سريعاً بعد مرور 15 دقيقة عن طريق تسديدة قوية من مصطفى محمد.

واقتنص وادي دجلة التعادل في الدقيقة 42 عن طريق أحمد سعيد مستغلاً عرضية متقنة ، وأبعد عبدالمنصف عرضية خطيرة من شيكابالا وأضاع أوناجم فرصة قريبة بضربة رأس لينتهي الشوط الأول بالتعادل.