أهداف مباراة الزمالك ضد وادي دجلة.. 1-1 (فيديو)

سجل مصطفى محمد الهدف الأول لفريق الزمالك في شباك نظيره وادي دجلة، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب إستاد القاهرة في الجولة 15 للدوري المصري.

وجاء هدف التعادل لدجلة عن طريق أحمد سعيد في الدقيقة 42.

يدخل الزمالك المباراة مُحتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالها الفوز في 7 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وهُزم في مباراتين، سجل خلالها 17 هدفا واستقبل 9 أهداف، بينما يحتل وادي دجلة المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وهُزم في 7 مواجهات، سجل خلالها 16 هدفا واستقبل 22 هدفا.

الزمالك لم يخسر في تاريخه من وادي دجلة، حيث التقى الطرفان في 18 مباراة وحقق الزمالك 12 انتصارا وتعادل في 6.