التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد وادي دجلة اليوم في الدوري المصري

سيسعى الزمالك المنتشي بتأهله إلى دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا، إلى الضغط على غريمه التقليدي الأهلي في المسابقة المحلية، عندما يلتقي اليوم الثلاثاء مع مضيفه وادي دجلة، ضمن الجولة 15 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسيغيب الأهلي عن هذه الجولة بعد تأجيل مباراته مع إنبي لموعد يحدد فيما بعد.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 36 نقطة من 12 مباراة، وبفارق 12 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الرابع الذي لعب 12 مباراة أيضا.

وسيغيب عن مواجهة الزمالك مع دجلة لاعبه أشرف بن شرقي، الذي يخضع لتدريبات علاجية، كما حرص المدرب كارتيرون على تخصيص فترة تأهيلية لكل من فرجاني ساسي، ومحمد عبد الشافي، وأحمد سيد زيزو، لتجنب تعرضهم للإرهاق.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للزمالك أمام وادي دجلة:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي ”الونش“، محمد عبد الشافي.

الوسط المدافع: فرجاني ساسي، محمد حسن.

الوسط الهجومي: شيكابالا، محمد أوناجم، يوسف إبراهيم ”أوباما“

الهجوم: مصطفى محمد.