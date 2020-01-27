موجز أخبار الأهلي والزمالك: عبدالحفيظ يحتوي أزمة قفشة.. والأبيض يرفض رحيل عاشور

يشهد ناديا الأهلي والزمالك بعض الأحداث المهمة في الساعات الأخيرة، في ظل استعدادات الفريق الأبيض لخوض لقاء وادي دجلة ببطولة الدوري المصري غدا الثلاثاء، بجانب بدء إعداد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الإثنين 27 يناير 2020:

عبدالحفيظ يحتوي أزمة قفشة في الأهلي

احتوى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أزمة محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق بعد أن ترددت أنباء عن تجميده لخوض مباراة للكرة الخماسية مع أصدقائه في الأيام الماضية، وهو ما يفسر استبعاده من لقاء النجم الساحلي التونسي أمس الأحد في دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لشبكة ”إرم نيوز“: إن قفشة لاعب ملتزم ولم يخالف تقاليد ومبادئ الأهلي، موضحا أن استبعاد اللاعب من مباراة النجم الساحلي يأتي لأسباب فنية بحت.

واستأنف الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل بالجولة الأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا دون راحة عقب الفوز على النجم الساحلي، كما خاض رمضان صبحي صانع الألعاب تدريبات تأهيلية في ظل تضاؤل فرص لحاقه بمباراة الهلال بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي السفر رئيسا للبعثة في رحلة السودان، كما أن الخطيب وعد بمكافآت خاصة حال عبور عقبة الهلال السوداني والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يرفض رحيل عاشور

رفض نادي الزمالك رحيل لاعبه إمام عاشور بعد تلقيه عرضا من نادي حرس الحدود لاستعارته بصفة رسمية لنهاية الموسم، ويدرس الزمالك قيد اللاعب في القائمة الأفريقية للفريق باستبدال أحد الثنائي محمود عبد المنعم كهربا أو أيمن حفني.

واستدعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة تضم محمد أبوجبل ومحمد صبحي لحراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد السلام وحازم إمام ومحمد عبدالشافي للدفاع، ومحمد حسن وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما ومحمود عبدالرازق ”شيكابالا“ ومصطفى فتحي والمغربي محمد أوناجم وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر وإمام عاشور للوسط، ومصطفى محمد والكونغولي كابونغو كاسونغو للهجوم.

واختار اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني لفريق وادي دجلة قائمة فريقه، وضمت كلا من محمد عبدالمنصف وخالد وليد لحراسة المرمى، وخالد رضا وعبدالله محمود ومحمود مرعي وأحمد رمضان بيكهام وبسام وليد وعمرو صلاح والغاني إسحاق يعقوبو للدفاع، واليوناني بوزاس فاسيلوس ومحمد عبدالعاطي وأحمد سعيد والفلسطيني إبراهيم عايش ومحمد هلال وحسام عرفات وعمر ميرا ومحمد رضا والمغربي عبدالكبير الوادي والتونسي رفيق كابو للوسط، ومروان حمدي وحسام عرفات للهجوم“.

الإسماعيلي يكافئ لاعبيه.. وأحزان في الاتحاد

قرر النادي الإسماعيلي صرف مكافآت مالية للاعبيه بعد عبور عقبة الاتحاد السكندري في دور الـ8 ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وطلب المدرب الفرنسي ديديه غوميز المدير الفني للإسماعيلي التعاقد مع صفقة جديدة في خط الهجوم؛ لتدعيم صفوف الدراويش خلال المرحلة القادمة.

ورفض طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري توقيع عقوبات مالية ضد لاعبي الفريق بعد الخروج من البطولة العربية، بينما اكتفت إدارة النادي بإيقاف المستحقات لحين استعادة الانتصارات في الدوري.

عمرو جمال يستعيد ذاكرة التهديف

استعاد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش ذاكرة التهديف بعد غياب طويل في الدوري المصري، وقاد فريقه لتعادل مثير مع المقاصة بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة عشر للدوري.

وفاز فريق أسوان على حساب مضيفه حرس الحدود بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة ذاتها أيضا.

واقترب فريق طلائع الجيش من استعارة عمار حمدي لاعب وسط المنتخب الأولمبي والنادي الأهلي، كما طلب نادي إنبي التعاقد مع محمد فخري صانع ألعاب فريق الأهلي ومنتخب الشباب.