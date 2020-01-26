الزمالك المنتشي بنجاحه الأفريقي يسعى للضغط على الأهلي في الدوري المصري

سيسعى الزمالك المنتشي بتأهله إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا إلى الضغط على غريمه التقليدي الأهلي في المسابقة المحلية، عندما يلتقي، بعد غد الثلاثاء، مع مضيفه وادي دجلة ضمن الجولة الـ15 لمسابقة الدوري الممتاز في مصر.

وسيغيب الأهلي عن هذه الجولة بعد تأجيل مباراته مع إنبي لموعد يحدد فيما بعد.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 36 نقطة من 12 مباراة وبفارق 12 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الرابع الذي لعب 12 مباراة أيضا.

وقال سامي الشيشيني، المدرب المساعد للزمالك، إن فريقه يمر بأفضل حالاته فنيا وإداريا، بينما أصبح اللاعبون قادرين على تنفيذ أفكار المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأضاف الشيشيني: ”بدأنا الاستعداد لمواجهة وادي دجلة ونسعى لتحقيق الفوز حتى نعود للمنافسة على صدارة الدوري فيما لا يزال الدوري في منتصفه ونحن قادرون على تضييق الفارق في النقاط على صدارة الدوري“.

وتابع: ”المنافسة على اللقبين الأفريقي والمحلي هي ما يسعد الجماهير ونحن نسعى لمصالحتهم“.

وسيغيب عن مواجهة الزمالك مع دجلة لاعبه أشرف بن شرقي، الذي يخضع لتدريبات علاجيه، كما حرص المدرب كارتيرون على تخصيص فترة تأهيلية لكل من فرجاني ساسي ومحمد عبد الشافي وأحمد سيد زيزو لتجنب تعرضهم للإرهاق.

وستنطلق مباريات الجولة الـ15 اليوم بلقاء المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة مع طنطا الذي يحتل المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

وتقام غدا الاثنين مباراتان فيلتقي حرس الحدود مع ضيفه أسوان ومصر للمقاصة مع طلائع الجيش.

وفي يوم الأربعاء تقام مباراتان فيلتقي المصري مع الجونة ونادي مصر مع بيراميدز.

وتختتم الجولة الـ15 يوم الخميس المقبل بمواجهتي الإسماعيلي مع الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري مع سموحة.