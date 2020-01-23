محمد صلاح يرفض الاعتذار للوفرين بعد مباراة تنس طاولة ساخنة (شاهد)

نشر المصري الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، فيديو على موقعه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، وهو يمارس رياضة تنس الطاولة ”البنغ بونغ“ مع زميله الكرواتي ديان لوفرين.

وحسب الفيديو الذي نشره محمد صلاح، صباح اليوم الخميس، فإن المصري الدولي تفوق على لوفرين في مباراة تنس الطاولة التي خاضها النجمان في مركز التدريب الخاص بنادي ليفربول.

وتألق محمد صلاح، ووضح تفوقه على لوفرين، وسانده الحظ في الكثير من اللعبات التي فاجأت زميله الكرواتي، والذي مازح صلاح بقوله: ”عليك أن تعتذر على فوزك باستخدام الحظ“، ولكن صلاح ردّ عليه قائلا: ”بالطبع لا، لن أعتذر“.

ويرتبط محمد صلاح بعلاقة صداقة وطيدة للغاية مع لوفرين، منذ انتقال المصري الدولي إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من نادي روما الإيطالي، إذ يعتبر لوفرين أقرب أصدقاء ”الملك المصري“ في ليفربول.

ودائما ما يتبادل محمد صلاح ولوفرين التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما يؤكد صداقتهما المتينة.

ويلتقي ليفربول مساء اليوم الخميس خارج أرضه مع وولفرهامبتون، في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

ويتصدر ليفربول المسابقة برصيد 64 نقطة، بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، والذي حقق فوزا صعبا على شيفيلد يونايتد بهدف نظيف للأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

ولا يزال أمام ليفربول مباراة مؤجلة أمام وستهام يونايتد.