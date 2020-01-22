المدير التنفيذي للأهلي المصري: تركي آل الشيخ لا زال رئيسا شرفيا للنادي

أوضح النادي الأهلي المصري، مصير الاستقالة التي تقدم بها تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، من الرئاسة الشرفية.

وأصدر تركي آل الشيخ بيانا رسميا، في الساعات الماضية، يحمل خطابا بتوقيعه إلى محمود الخطيب، رئيس الأهلي، يؤكد تشرفه بالرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء، ولكنه تقدم باستقالته من منصبه، يوم 25 مايو 2018، ولم يتم إخطاره بمصير الاستقالة، مطالبا بسرعة حسم الأمر وإشعاره بالقرار.

وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري، لـ“إرم نيوز“، إن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، لم يصدر أي رد فعل حول استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية ولم يقبلها.

وأضاف: ”حتى الآن تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للنادي الأهلي، وليس هناك ما يثبت عكس ذلك؛ لأن مجلس إدارة الأهلي لم يقبل استقالته الشرفية“.

وقالت مصادر في النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“، إن مسألة الاستقالة من الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء سيتم الرد عليها في بيان تفصيلي، خلال الأيام القادمة؛ لإعلانه للرأي العام.

وأضافت المصادر، أن مجلس الإدارة لم يفكر يوما في قبول الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من منصبه، كما أن العلاقات بين الأهلي وتركي آل الشيخ لا تسمح بقبول هذه الاستقالة.

وكان اليوتيوبر مصطفى البنا، المقرب من تركي آل الشيخ، قد كشف مؤخرا خلال زيارته لرئيس هيئة الترفيه السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن مسؤولي الأهلي أبلغوا آل الشيخ أنه لا زال رئيسا شرفيا، وأن استقالته لن تقبل، لكن آل الشيخ يرغب في أن يكون رفض الاستقالة معلنا أمام الجماهير.

وانتشر هاشتاغ عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بعنوان (لا لاستقالة تركي آل الشيخ)، بعد نشر رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية خطابه الموجه لمحمود الخطيب.