طريق منتخب مصر لكأس العالم 2022.. أوباميانغ أول العقبات في طريق رفاق محمد صلاح

أجريت، مساء الثلاثاء، قرعة مرحلة المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها دولة قطر، وأسفرت القرعة عن مجموعة متوازنة لمنتخب مصر وتضم كلا من الغابون وليبيا وأنغولا.

وانقسم الكثيرون حول هذه المجموعة وقوتها بين الآراء التي تؤكد سهولتها وكونها مجموعة مناسبة لطموح الفراعنة في المرحلة الخاصة بالمجموعات قبل المرحلة النهائية التي تشمل 5 مواجهات فاصلة تحدد الخماسي المتأهل للمونديال، بينما يرى البعض الآخر أن المجموعة قوية وصعبة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز نقاط القوة والضعف في مجموعة مصر بتصفيات المونديال:

أوباميانغ.. أول العقبات

يبقى المنتخب الغابوني الاسم الأبرز في مجموعة مصر رغم أن ”فهود الغابون“ لم تصعد على الإطلاق لنهائيات كأس العالم، ولكن وجود نجم كبير بقيمة بيير إيمريك أوباميانغ في صفوف الفريق يضعه على رأس الترشيحات لمنافسة مصر.

ويقود منتخب الغابون المدرب القدير والذي يعرف جيدا الكرة المصرية وهو الفرنسي باتريس نوفو، وسبق أن درب فريقي الإسماعيلي وسموحة بجانب وجود ماليك إيفونا، لاعب الأهلي المصري الأسبق.

ويراهن المنتخب الغابوني على أوباميانغ وخبرات لاعب الوسط ماريو ليمينا كأبرز الأسماء في قائمة الغابون.

خبرة البنزرتي.. وأسلحة ليبيا

رغم أن المنتخب الليبي لا يبدو في أفضل حالاته وهو بعيد عن المنافسة على التأهل لبطولة كأس العالم 2022، ولكن الكرة الليبية دائما تملك المواهب كما أن المواجهات العربية دائما ما تتسم بالندية.

ويراهن المنتخب الليبي على خبرات مدربه التونسي فوزي البنزرتي، الذي يعلم جيدا أجواء الكرة المصرية بمواجهاته العديدة ضد أندية مصر حين كان مدربا للعديد من الأندية التونسية والمغربية.

ويملك المنتخب الليبي أيضا العديد من اللاعبين الموهوبين ولكنه يفتقد الخبرات ولكن على رأس قائمة لاعبيه حمدو الهوني، صانع ألعاب الترجي التونسي، وأحمد بن علي لاعب وسط كورتوني الإيطالي وأنيس سلتو مهاجم الاتحاد السكندري ومؤيد اللافي.

وقال محمد لاغا، حارس مرمى منتخب ليبيا الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المنتخب الليبي لديه معادلة صعبة بالفعل في هذه المجموعة رغم خبرات البنزرتي الطويلة ولكن المجموعة صعبة للغاية.

وأوضح أن المنتخب الليبي يضم لاعيبن موهوبين وقد يكون رقما صعبا متوقعا تأهل مصر عن هذه المجموعة.

مفاجآت أنغولا

يبحث منتخب أنغولا عن تحقيق المفاجآت في هذه المجموعة واستعادة ذكريات التأهل لمونديال 2006 وهو الصعود الوحيد في تاريخ الكرة الأنجولية للمونديال.

ورغم الكرة الجماعية التي يملكها المنتخب الأنغولي فإن النتائج لا تبدو في صالحه كما أنه أصبح بعيدا عن المواهب العالية كما كان في الماضي القريب في جيل 2006.

ويعد أبرز لاعبي أنغولا جيلسون، لاعب أنطاليا سبور التركي، وويلسون إدواردو، لاعب براغا البرتغالي، ويقود المنتخب الأنغولي المدير الفني البرتغالي بيدرو غونزاليز ولكنه قدم بداية ضعيفة في تصفيات أمم أفريقيا 2021 بعد الخسارة أمام غامبيا والغابون.

أزمات الفراعنة

تبقى المجموعة بصفة عامة متوازنة ولكن الأزمات التي يعيشها منتخب مصر تبدو مهددة للفراعنة بشكل كبير.

وأظهر منتخب مصر مستويات باهتة في بداية عهد مدربه الجديد حسام البدري وتعادل في أول جولتين بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 مع كينيا وجزر القمر.

وأصبح المنتخب المصري هشا وضعيفا في غياب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، كما أن الأخير أثار جدلا واسعا بغيابه عن حفل جوائز الاتحاد الأفريقي ”كاف“ بجانب أنه انتقد الاتحاد المصري وسخر من فوزه بجائزة أفضل اتحاد محلي في أفريقيا.

وقال أيمن يونس، عضو اتحاد الكرة الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن منتخب مصر في مهمة صعبة وعام شاق للغاية، موضحا أن المنتخب ليس أمامه سوى أيام بسيطة للتجمعات كما أن اللاعبين الذين أفرزهم الدوري المصري لا يستطيعون حمل راية المنتخب بقوة.