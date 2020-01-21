تركي آل الشيخ يطالب النادي الأهلي بحسم قرار استقالته من الرئاسة الشرفية (شاهد)‎

طالب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بحسم قرار استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأحمر.

ونشر آل الشيخ خطابًا عبر صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك قال فيه: ”تشرفت بالرئاسة الشرفية الممنوحة لي من مجلس إدارتكم وتمنيت خدمة الكيان وسأظل إن شاء الله“.

وأضاف: ”تقدمت رسميا بتاريخ 25 مايو 2018 باستقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي ولم يتم إشعاري رسميا حتى اللحظة بقبول الاستقالة“.

وتابع ”آمل من مجلسكم المحترم سرعة حسم الموضوع وإشعاري في أقرب وقت ممكن، متمنيا للأهلي الكبير ولكم كل التوفيق والنجاح ولمصر الحبيبة الخير والازدهار، وسأستمر عاشقا للنادي الأهلي ومن جمهوره“.

يذكر أن تركي آل الشيخ زار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزل الأخير خلال شهر نوفمبر من العام المنصرم، وهو اللقاء الأول الذي يجمعهما منذ تصالح الطرفين بعد خلافات استمرت نحو عام.

ونشر آل الشيخ صور زيارته للخطيب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وعلق: “في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمد لله هو بخير … وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا“.

وكانت علاقة الطرفين قد توترت لنحو عام ثم عادت الأمور للتحسن مجددًا خلال الشهر الأخير.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا حول زياة آل الشيخ لمنزل الخطيب جاء فيه :“بكل الترحاب والتقدير استقبل محمود الخطيب بمنزله تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، والذي حضر إلى القاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين“.

وتابع الأهلي في بيانه: “وقد سادت اللقاء روح المحبة والحرص الشديد على التآخي فى حضور الأسرة والأحفاد والتأكيد الدائم على الاحترام المتبادل والاستمرار في علاقة تعكس كل المعاني الطيبة والروح الواجبة بين الأشقاء“.

وعبر الخطيب عن امتنانه وتقديره البالغ لزيارة تركي آل الشيخ، واهتمامه بالاطمئنان على صحته؛ سواء من خلال الوفد الرسمي الذي حضر ممثلًا له قبل أيام، أو من خلال حضوره بنفسه، مشيرًا إلى أن كل هذا محل تقدير وتثمين“.

وأضاف الأهلي في بيانه عن آل الشيخ: “يرغب وبكل صدق في التعبير عن مشاعره الحميمة تجاه الأهلي وقياداته وجماهيره، وهو ما جرى في الحوار الأخوي بينهما اليوم“.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي: ”انتهى اللقاء بالترتيب للقاء آخر عقب عودة الخطيب من رحلته العلاجية خارج البلاد“.