عبدالله السعيد يسجل هدفه 102 بفوز بيراميدز على مصر للمقاصة

أحرز عبد الله السعيد ثنائية بفوز بيراميدز 3-1 على ضيفه مصر للمقاصة ليرفع رصيده إلى 100 هدف واثنين في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، بينما زادت معاناة مصر للمقاصة، الذي خسر للمرة السابعة في 14 مباراة، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 36 نقطة من 12 انتصارًا متقدمًا بفارق 7 نقاط عن ”المقاولون العرب“ صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراتين أكثر.

ووضع السعيد، لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق، بيراميدز في المقدمة في الدقيقة 20 عبر ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة محمود حمدي حارس مصر للمقاصة للمهاجم محمد (دودو) الجباس داخل المنطقة.

وضاعف السعيد النتيجة بتسديدة رائعة من داخل المنطقة بعد تمريرة من محمد فاروق.

ورفع السعيد، الذي بلغ 100 هدف في تاريخ البطولة في المباراة الماضية، رصيده إلى 12 هدفًا في صدارة هدافي المسابقة.

وقلص البديل صلاح أمين النتيجة للمقاصة من ركلة جزاء في الدقيقة 79 قبل أن يجعل محمد حمدي النتيجة 3-1 لبيراميدز قبل النهاية بثلاث دقائق.

وأهدر أمين فرصة تقليص الفارق مرة أخرى عندما أهدر ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وطرد الحكم مدرب المقاصة أحمد حسام (ميدو) قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول لاعتراضه على أحد قراراته بطريقة غير لائقة.

وفي مباراة أخرى، حقق طنطا انتصاره الثاني في المسابقة هذا الموسم عقب فوزه 1-صفر على ضيفه الجونة.

ورفع طنطا رصيده إلى 13 نقطة في المركز 13 ليبتعد عن منطقة الهبوط متقدمًا بفارق نقطة واحدة ومركز واحد عن الجونة.

وجاء هدف طنطا والمباراة الوحيد في الدقيقة 22 عن طريق محمد ماجد (أنوش) بعد تمريرة من إسلام فؤاد.