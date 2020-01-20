موجز أخبار الأهلي والزمالك: الأحمر يتوعد أزارو وصالح جمعة.. والأبيض يتسلح بالمكافآت لإسقاط مازيمبي

أغلق ناديا الأهلي والزمالك الصفحة المحلية للتركيز على بطولة دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن الفريقين لديهما جولة حاسمة؛ فالأهلي سيستضيف النجم الساحلي التونسي يوم الأحد المقبل، كما يحل مازيمبي الكونغولي ضيفا على الزمالك يوم الجمعة المقبل.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الإثنين 20 يناير 2020:

الأهلي يتوعد أزارو وصالح جمعة

توعد مسؤولو النادي الأهلي الثنائي صالح جمعة والمغربي وليد أزارو لاعبي الفريق، بعد أن دخل الثنائي في خلاف مع الإدارة الحمراء.

وتلقى صالح جمعة عرضين رسميين من ناديي إنبي والاتحاد السكندري لضمه على سبيل الإعارة، بجانب تلقي أزارو عرضا من نادي الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة أيضا.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: إن صالح وأزارو لديهما عروض ستتم مناقشتها بجانب تجدد مفاوضات الصفاقسي التونسي لضم الأنجولي جيرالدو.

وقالت مصادر داخل النادي الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قرر عدم الاعتماد على أزارو وصالح حتى في حالة رفضهما الرحيل للضغط على إدارة النادي للاستغناء عن خدماتهما بشكل مجاني.

في المقابل، أعلن الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي في تصريحات صحفية أن حالة رمضان صبحي نجم الفريق تتحسن بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، ولكن سيكون لحاقه بلقاء النجم الساحلي التونسي صعبا.

ومنح الجهاز الفني للأهلي لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة بعد الفوز على المقاولون العرب 2/0 في الدوري المصري، كما أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في تصريحات صحفية أن اللاعبين أغلقوا الصفحة المحلية استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التي تعد حاسمة ومهمة.

وأنهى الثنائي أحمد فتحي ومحمود عبد المنعم كهربا لاعبا الأهلي الخلافات بينهما، بعد المشادة في مباراة المقاولون العرب أمس بالدوري، وتبادل الثنائي رسائل الإشادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الزمالك يتسلح بالمكافآت

وعد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بصرف مكافآت مجزية للاعبي الفريق حال الفوز على مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

وحصل الزمالك على تسجيلات لمباريات فريق مازيمبي بجانب لقاء الجولة الأولى بين الفريقين الذي خسره الزمالك 0/3 في الكونغو الديمقراطية.

وأنهى الزمالك إجراءات قيد اللاعب الكونغولي كابونغو كاسونغو مهاجم الفريق الأبيض في قائمته، بعد أن تم سداد مبلغ 6 ملايين جنيه كمبالغ مالية متأخرة لدى اتحاد الكرة.

وأكد سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك لشبكة ”إرم نيوز“ أن تأجيل لقاء المصري البورسعيدي بالدوري قرار صائب من جانب اتحاد الكرة، خاصة في ظل إرهاق لاعبي الفريق الأبيض بهذه الصورة في المرحلة الماضية بجانب لاعبي الأهلي والمصري، وهي الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية ولديها مباريات حاسمة.

جلسة الجنايني تهدئ ثورة صلاح

نجح عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة في تهدئة ثورة غضب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال زيارته وجلسته معه في الساعات الماضية في ملعب أنفيلد.

وطلب الجنايني من صلاح معرفة كل طلباته لاستدعائه لمعسكر منتخب مصر القادم شهر مارس المقبل، خاصة أن صلاح اشتكى من فوضى إدارية واسعة في معسكرات منتخب مصر ما يؤثر على تركيزه.

بيراميدز يستبعد إسلام عيسى أمام المقاصة

أعلن الكرواتي أنتي شاشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز استبعاد إسلام عيسى الجناح الأيسر للإصابة بجانب البوركيني إيريك تراوري ومحمد فتحي والأوغندي عبده لومالا من خوض لقاء مصر المقاصة بالدوري.

واستدعى شاشيتش 18 لاعبا لخوض لقاء المقاصة، وهم: أحمد الشناوي والمهدي سليمان لحراسة المرمى، والإيفواري ولفريد كانون ورجب بكار وعلي جبر وإبراهيم عادل وعمر جابر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي وعبدالله السعيد وإبراهيم حسن ونبيل عماد دونغا ومحمد فاروق وأحمد توفيق ومحمود حمادة والغاني جون أنطوي ودودو الجباس.

وقرر أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة قائمة تضم 18 لاعبا لخوض لقاء بيراميدز، وهم: محمود حمدي ومحمد كوكو لحراسة المرمى، ومحمد دبش وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن وأحمد مودي وعاصم سعيد ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو ومحمد كناريا ومحمد مسعد وميدو جابر ومحمد إبراهيم وأودو موسيس وصلاح أمين وعمرو مرعي وشميلس بيكلي.

وفاز وادي دجلة على أسوان بنتيجة 3/1، كما تغلب الاتحاد السكندري على طلائع الجيش بثلاثية دون رد بالجولة الرابعة عشر للدوري.

وأعلن نادي الجونة تجديد عقدي الثنائي إسلام رشدي وأحمد مجدي لاعبي الفريق، كما دخل نادي الإسماعيلي في مفاوضات لضم حسين السيد ظهير أيسر الأهلي في ظل الاقتراب من تعثر المفاوضات مع السوري مؤيد العجان.